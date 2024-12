El Papa Francisco recibió al Pato Fontanet en el Vaticano a 20 años de Cromañón

Esta organización, según sus propios protagonistas, surgió “por la necesidad de mostrar una postura distinta con respecto a las responsabilidades de lo ocurrido, frente a la criminalización de la juventud que se mostraba en los medios de comunicación”.

Aprovechando el cierre de la gira de Don Osvaldo en España y la visita a Roma de dos sobrevivientes de Cromañón, Luis Lamas y Patricio Santos Fontanet, con el percusionista Juano Falcone, por pedido de la organización de sobrevivientes y familiares de víctimas, No Nos Cuenten Cromañón, este martes los músicos le hicieron llegar el libro 'Voces Tiempo Verdad' al papa Francisco, que los recibió en una reunión privada en la Casa de Santa Marta que tiene el Vaticano. En el encuentro, gestionado gracias a la relación cordial que Lamas mantiene desde hace tiempo con Roberto Carles, ex embajador argentino en Italia y Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación, Francisco se mostró muy conmovido por la lucha que vienen sosteniendo los sobrevivientes durante casi 20 años. "Mientras pasaba las páginas, Francisco nos dijo que el libro era muy importante para ejercitar la memoria, y contar lo que verdaderamente pasó en Cromañón", dice Lamas desde Roma. "Cuando llegó al final, volvió a una foto de Estela de Carlotto en un acto de NNCC y se refirió a la presidenta de Abuelas con palabras de reconocimiento por su compromiso y la veracidad que aporta su presencia". Durante la reunión, que duró más de una hora, Francisco contó que recordaba los hospitales que recorrió la noche del 30 de diciembre de 2004, las misas que ofreció para familiares y sobrevivientes (de los que siempre estuvo cerca cuando era Arzobispo de Buenos Aires) y de las agresiones que recibió en la Catedral por interesarse por los músicos de Callejeros. "Estaba muy interesado por conocer todas las actividades que realiza NNCC y que el libro haya sido presentado en todo nuestro país para mantener viva la memoria", detalla Lamas. "Francisco sigue de cerca y con cierta preocupación todas las cuestiones a nivel social que están pasando en Argentina". Antes de despedirse, el papa saludó con un beso y un abrazo afectuoso a los músicos y volvió a manifestar su compromiso y afinidad por la lucha que vienen sosteniendo los sobrevivientes, a los que también les envió un mensaje: "Les pido que nunca pierdan la ilusión".