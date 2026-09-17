El Parque Nacional Iguazú continúa abierto pese al aumento extraordinario del caudal + Agregar ámbito en









Las autoridades aclararon que los principales circuitos y servicios funcionan con normalidad. Las pasarelas hacia la Garganta del Diablo habían sido retiradas de manera preventiva.

Los circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú permanecen habilitados y exhiben un caudal extraordinario.

El Parque Nacional Iguazú continúa abierto al público y mantiene operativos sus principales atractivos, pese al aumento extraordinario del caudal de agua registrado durante los últimos días en la región.

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La aclaración fue realizada luego de que el parque ubicado del lado brasileño cerrara su mirador hacia la Garganta del Diablo, una decisión que generó confusión entre quienes tenían previsto visitar las Cataratas del Iguazú del lado argentino.

Según informó la Administración de Parques Nacionales, el incremento del caudal coincide con las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). No obstante, los circuitos Inferior y Superior permanecen habilitados y ofrecen una vista privilegiada de los saltos.

Qué circuitos permanecen abiertos en las Cataratas del Iguazú En el sector argentino, las pasarelas correspondientes al Circuito Garganta del Diablo habían sido retiradas durante agosto como medida preventiva. La decisión tuvo como objetivo preservar las estructuras ante posibles crecidas y garantizar la seguridad de los visitantes.

El resto de los atractivos del parque funciona con normalidad. Los turistas pueden recorrer los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Sendero Macuco, además de visitar el Centro de Visitantes “Yvyrá Retá” y el Territorio Yaguareté.

También permanecen abiertos los servicios y locales comerciales ubicados dentro del Área Cataratas. La aclaración se conoció días después de que el parque recibiera al visitante número un millón de 2026. Ubicado en la provincia de Misiones, el Parque Nacional Iguazú protege más de 67.000 hectáreas de Selva Paranense. Fue creado en 1934 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1984.