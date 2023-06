El perro más viejo del mundo: se llama Bobi, pasó los 30 años y es Récord Guinness

Una conmovedora historia para los amantes de las mascotas tuvo lugar en Portugal . Esta semana, Bobi , un perro de raza Rafeiro do Alentejo se convirtió en el can más viejo del mundo y rompió un nuevo Récord Guinness, al cumplir 30 años y 266 días.

El comienzo de la historia de vida de Bobi inició de una manera esperanzadora, ya que fue el único sobreviviente de una camada de cuatro cachorros que vinieron al mundo un 11 de mayo de 1992. "Bobi nació con tres hermanos, eran cuatro en total, los otros tres no sobrevivieron", reveló el dueño de Bobi para la Agencia EFE.

El dueño, que vive en Portugal, dijo además que no creía que el ganador del Récord Guinness sería su mascota , por su longevidad, llegase hasta la edad que tiene ahora.

"Siempre tuvimos animales que vivieron mucho tiempo 15 o 16, 18 tuvimos un animal que vivió 22 años que era 'Chicote', pero Bobi lo superó y aquí está", dijo muy contento para dicho medio.

La salud y los cuidados del perro más viejo del mundo

Bobi se convirtió en una atracción para los pobladores y los turistas. El perro no vive solo, según contó su dueño: por el contrario, convive con muchos gatos en una casa en Calçados, una ciudad en el centro de Portugal.

"Para la edad que tiene la fisonomía está normal. Le hicimos unos exámenes, tiene algunos órganos demasiado juntos, pero del exterior está bien", contó a la prensa.

bobi perro mas viejo del mundo.webp

La clave: por qué Bobi vive tanto tiempo

Según las declaraciones del dueño del canino para la agencia EFE refirió que todo se debe al ambiente tranquilo y apacible que vive y por la alimentación balanceada basada en carne y pescado que recibe Bobi.

El particular can superó a otro animalito de su propia especie de nombre Spike, este era un chihuahua de 23 años de edad. Por otro lado es importante recordar, que el perro que antecedió al título del más viejo del mundo era un can Pastor australiano llamado Bluey que vivió 29 años y 5 meses.

La raza Rafeiro do Alentejo

La raza del perro más longevo del mundo es Rafeiro do Alentejo y se caracteriza porque es un animal de pastoreo, protege al ganado y los hogares. Es un tipo de mascota que se puede encontrar con frecuencia en Portugal y si es que se quiere comprar uno ostenta un valor de 500 euros.

De esta manera, conocimos la historia de Bobi el perro más viejo del mundo, un can que sobrevivió a la muerte y que destaca por su vida apacible, de entrega a sus funciones de pastor y cuidador ovejero; y con muchas ganas de engreír a su familia.