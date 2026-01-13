SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 08:35

El Gobierno adoptó un sistema de créditos académicos para la capacitación de fuerzas federales de Seguridad

La medida alcanza a la formación técnico-profesional del personal policial y de seguridad y se aplicará en los planes anuales, cursos ministeriales y la plataforma virtual del Ministerio de Seguridad.

ALEJANDRA MONTEOLIVA
Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional adoptó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) para la formación técnico-profesional de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, con el objetivo de ordenar, registrar y reconocer académicamente las trayectorias de capacitación del personal. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa, que lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, establece que el sistema se aplicará a los Planes Anuales de Capacitación Técnico-Profesional (PAC) de las fuerzas federales, a las capacitaciones desarrolladas por las áreas especializadas del Ministerio de Seguridad Nacional y a los cursos dictados a través de la Plataforma MINSEG VIRTUAL.

Según la resolución, el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) será la unidad de medida del tiempo total de trabajo académico y comprenderá tanto las horas de interacción pedagógica, incluidas las prácticas en terreno, como las horas de trabajo autónomo. Cada crédito equivaldrá a 25 horas de dedicación total, y solo podrán acreditarse aquellas actividades que cuenten con un mínimo de 15 horas de interacción pedagógica.

La norma también prevé que las capacitaciones con una carga horaria inferior a 25 horas puedan articularse como etapas de un mismo trayecto formativo, con el fin de integrar horas y permitir su acreditación dentro de un mismo campo de certificación.

Asimismo, se estableció que los créditos y certificaciones obtenidos tendrán validez para los procesos de evaluación, ascenso y promoción en la carrera del personal de las fuerzas federales, conforme a lo que se determine en el reglamento de implementación.

La Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, será la autoridad responsable de organizar el sistema, elaborar una nomenclatura unificada de las capacitaciones y dictar las normas complementarias necesarias para su aplicación.

En ese marco, la resolución instruyó a esa Dirección Nacional a elaborar un Reglamento de Implementación en un plazo de 90 días, y dispuso la conformación de una mesa técnica interinstitucional, integrada por representantes del área educativa y de personal de cada Fuerza Policial y de Seguridad Federal.

