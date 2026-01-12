El fiscal general de Chubut desmintió al Ministerio de Seguridad de la Nación y aseguró que los mapuches no son responsables de los incendios forestales

Carlos Díaz Mayer rechazó la acusación del Gobierno nacional, descartó vínculos con grupos mapuches y afirmó que la investigación apunta a un hecho intencional individual.

El fiscal general Carlos Díaz Mayer desmintió la versión del Ministerio de Seguridad y aseguró que no hay pruebas que vinculen a comunidades mapuches con los incendios.

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer , rechazó las acusaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre una supuesta responsabilidad mapuche en los incendios forestales, afirmando que la investigación judicial no encontró indicios que vinculen el fuego con grupos organizados , mientras avanzan pericias para identificar al autor del hecho.

Mientras las lluvias aportaban un alivio parcial a los brigadistas que combaten las llamas en la cordillera chubutense, el Gobierno nacional aseguró que existían “indicios preliminares” que relacionaban los focos ígneos con “grupos terroristas autodenominados mapuches” . La declaración generó una rápida y contundente respuesta desde la Justicia provincial, que desmintió esa versión y pidió evitar especulaciones que no se sostienen en las pruebas recolectadas.

Desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva , se informó que se investigan “hechos deliberados e intencionales” detrás de los incendios que ya consumieron más de 12.000 hectáreas en la Comarca Andina. En comunicados difundidos por redes sociales, la cartera sostuvo que los focos podrían estar vinculados a grupos “con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego. Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad…

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , detalló el despliegue de casi 300 brigadistas y recursos nacionales enviados a la zona, en un contexto de emergencia que también incluyó reclamos salariales de trabajadores de Parques Nacionales afectados al operativo.

Frente a esas declaraciones, el fiscal general Carlos Díaz Mayer fue categórico. En diálogo con LU 20, afirmó: “Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento” , pero aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación. “Nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, explicó.

carlos díaz mayer Chubut rechazó las acusaciones del Gobierno nacional sobre “grupos terroristas” y pidió no difundir hipótesis sin sustento judicial. X: @BTChina_

El funcionario judicial descartó de manera tajante cualquier vínculo con comunidades mapuches o grupos radicalizados. “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, sostuvo. También rechazó la posibilidad de un accionar organizado o ligado a intereses inmobiliarios y describió al posible autor como “un loco y un criminal”. En ese sentido, agregó que “no podría ser organizado un episodio que luego tomó la magnitud que tomó, además de no ser un lugar para un desarrollo inmobiliario”.

Avance de la investigación y posibles penas

Díaz Mayer detalló que al momento del inicio del incendio había una enorme afluencia de personas en la zona. “En Puerto Patriada había unas 3.000 personas y más de 800 vehículos”, precisó, al dar cuenta de la complejidad para reconstruir lo ocurrido.

Según explicó, se realizaron más de 50 intervenciones en conjunto con la Policía para descartar sospechosos y avanzar hacia la identificación del responsable. El fiscal remarcó la gravedad del daño causado: “Se quemaron más de 12.000 hectáreas y se produjo un daño enorme al medio ambiente y a la sociedad”.

incendios chubut La Justicia investiga una amenaza recibida por el cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio.

En cuanto a las consecuencias penales, advirtió que el responsable podría enfrentar una condena severa. “Podría llegar hasta los 20 años de prisión si se comprueba el delito doloso”, señaló. Además, confirmó que se investiga “una amenaza recibida por el Cuartel de Bomberos de Epuyén en simultáneo con el inicio del incendio”, un elemento que se incorporó recientemente a la causa.

La respuesta de la Justicia chubutense buscó así poner un límite a las acusaciones sin sustento judicial y recentrar el foco en la investigación penal, en medio de una emergencia ambiental que aún mantiene en vilo a la región.