Ofrecen recompensa millonaria para encontrar a dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

El Ministerio de Seguridad Nacional fijó un premio de $5 millones por información sobre Fernando Álvarez y Caleb González, vistos por última vez cuando salieron a pescar en Santa Fe. La lancha apareció sin ocupantes y con todas sus pertenencias.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González , dos jóvenes de 23 años que permanecen desaparecidos desde el 14 de agosto tras salir a pescar en el río Paraná, a la altura de la provincia de Santa Fe .

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial , en la que además se instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir la búsqueda en medios de alcance nacional.

Según la información oficial, ambos primos, oriundos de la localidad correntina de Bella Vista , zarparon cerca de las 16 horas rumbo a la zona de la Isla Baibiene , un sector que frecuentaban habitualmente. Sin embargo, alrededor de las 18, otro pescador halló la embarcación vacía. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre ellos.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo de búsqueda con participación de efectivos de la Comisaría de Distrito Cruz de los Milagros , la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle , la Unidad Regional II de Goya y la Prefectura Naval Argentina , en coordinación con otras áreas.

La decisión de ofrecer la recompensa respondió a un pedido de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Causas de Goya , a cargo del fiscal Guillermo Rubén Barry , que interviene en el expediente. De acuerdo con el legajo, los jóvenes fueron vistos pescando entre los kilómetros 1018 y 1020 del río Paraná y la lancha fue encontrada sin daños, con el motor apagado y con todas las pertenencias a bordo.

El Ministerio difundió además las descripciones físicas para facilitar la colaboración ciudadana. Álvarez mide 1,64 metros, tiene cabello corto y al momento de su desaparición vestía buzo azul, pantalón claro y botas negras. González mide 1,65 metros, es de tez morena, tiene un tatuaje en el brazo y hombro izquierdo y llevaba puesta una campera negra tipo inflable.

La resolución establece que podrán acceder a la recompensa quienes, sin haber participado en los hechos, brinden información relevante a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, y garantiza la confidencialidad de la identidad de los aportantes.

En el marco de la investigación, surgieron distintas hipótesis. Una testigo declaró haber recibido una llamada anónima días después de la desaparición, en la que se aseguraba que los jóvenes estarían con vida y habrían sido trasladados por la fuerza. Esa línea, vinculada a una posible privación ilegal de la libertad, fue incorporada a la causa, aunque hasta el momento no fue confirmada.

Otra teoría inicial apuntaba a un accidente náutico, pero fue descartada por los familiares, quienes remarcaron que ambos sabían nadar, tenían experiencia en pesca y que la embarcación apareció intacta, varada sobre un banco de arena y con todos los elementos en su interior.

Mientras la causa quedó radicada en la jurisdicción de Santa Fe, fuerzas de seguridad de Corrientes continúan colaborando con las tareas de búsqueda. En paralelo, allegados y amigos de los jóvenes organizaron rastrillajes por su cuenta y solicitaron autorizaciones judiciales para recorrer distintas islas de la zona.