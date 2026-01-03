El Gobierno prohibió el ingreso de "cómplices" de Nicolás Maduro a la Argentina

Se trata de una decisión de la Dirección Nacional de Migraciones. Entre sus fines, apunta a impedir el ingreso para "quienes colaboraron con una estructura criminal".

El Gobierno anunció este sábado un endurecimiento de sus controles migratorios dirigido específicamente al entorno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro , capturado en las últimas horas por EEUU luego de una intervención militar en su país. La medida prohíbe el ingreso de ciudadanos vinculados al venezolano.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la Dirección Nacional de Migraciones estableció prohibiciones de ingreso para "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por EEUU", entre otros.

"Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país", finalizó.

A su vez, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva agregó que la decisión será en "coordinación con otros organismos del Estado Nacional" para dichos "ciudadanos venezolanos vinculados al régimen".

La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, establecimos restricciones para el ingreso al país.

Argentina calificó el operativo de EEUU en Venezuela como un avance "contra el narcoterrorismo que afecta a la región"

La Argentina calificó esta mañana el operativo de EEUU en Venezuela como un avance "contra el narcoterrorismo que afecta a la región". Mediante un mensaje de Cancillería, el Gobierno expresó su confianza "en estos acontecimientos" y pidió por la seguridad del gendarme preso Nahuel Gallo.

El comunicado de Cancillería, compartido por Pablo Quirno en X y publicado en la web oficial de la dependencia, expresa que "el Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro".