El Gobierno aprobó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026-2030 + Seguir en









La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud y apunta a mejorar la calidad, la seguridad y la formación del sistema sanitario con foco en la articulación entre sectores.

El plan tiene como objetivo central reforzar la rectoría y la gobernanza del sistema de salud.

El Gobierno aprobó el Plan Nacional de Calidad en Salud 2026-2030, una iniciativa que busca fortalecer la calidad de atención y la seguridad en los servicios sanitarios en todo el país.

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La medida fue formalizada mediante la resolución 463/2026 del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y establece un nuevo marco para la implementación de políticas orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema.

El plan tiene como objetivo central reforzar la rectoría y la gobernanza del sistema de salud, y busca promover una cultura de calidad en los distintos niveles de atención y en todos los subsistemas, tanto público como privado y de obras sociales.

Plan Nacional de Calidad en Salud: qué busca la iniciativa La iniciativa impulsa la mejora continua en los procesos de atención, con foco en estándares de desempeño, seguridad del paciente y humanización de los servicios. En ese sentido, se plantea la necesidad de que los establecimientos incorporen criterios de calidad en su misión, visión y valores institucionales.

La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria, que podrá dictar normas complementarias para su puesta en marcha.

El diseño del plan también pone el acento en el desarrollo del recurso humano, promoviendo la capacitación permanente, el trabajo en equipos multidisciplinarios y la mejora en la formación profesional dentro del sistema sanitario. La medida fue impulsada por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, que tiene entre sus funciones promover acciones orientadas a elevar los estándares de calidad y seguridad en la atención. Además, el nuevo esquema actualiza el marco establecido por el plan anterior aprobado en 2021, con el objetivo de adaptarlo a los cambios en la organización del sistema de salud y a las nuevas demandas en materia de atención. En los fundamentos de la resolución se indicó que, de este modo, se busca avanzar en la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los subsistemas de salud, en un intento por consolidar políticas integradas que mejoren la prestación de servicios en todo el país.