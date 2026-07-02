El ranking de los pasaportes más poderosos del mundo en 2026: en qué posición quedó la Argentina + Agregar ámbito en









Una consultora de migración presentó su informe anual sobre documentación global, analizando 197 destinos a través de 14 variables agrupadas en pilares de movilidad, inversión y bienestar general.

Global Citizen Solutions presentó su informe anual sobre documentación global.

Una firma especializada en migración lanzó su índice anual de pasaportes globales. Para calificar a los 197 territorios analizados, el reporte evalúa 14 indicadores clave divididos en tres grandes áreas: movilidad mejorada, desarrollo financiero y bienestar general.

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El reporte de Global Citizen Solutions determinó que Suecia lidera el ranking general con un puntaje de 96,05 sobre 100. A continuación, se detallan los países que completan el top 10 de este año.

Los diez pasaportes que lideran el escenario internacional Suecia Suiza Finlandia Alemania Países Bajos Dinamarca Irlanda Reino Unido Noruega Singapur Qué puesto ocupa el pasaporte argentino en el ranking 2026 El informe ubica a la Argentina en el escalón 52 de la tabla general. Al analizar el comportamiento local según las variables de la consultora, el rendimiento muestra marcadas asimetrías:

Libertad de movimiento: Puesto 46 en movilidad mejorada.

Bienestar general: Puesto 35 en calidad de vida.

Clima de negocios: Puesto 104 en el índice de inversión. A nivel global, la brecha de 72,95 puntos entre el líder del ranking y el último cómodo de la lista se expandió por quinto año consecutivo. El reporte destaca que el 61,5% de las relaciones bilaterales evaluadas muestran marcadas disparidades, una tendencia fuertemente condicionada por el poder económico y las alianzas geopolíticas de cada nación.

La evolución del pasaporte estadounidense en el índice global Para cerrar el panorama internacional, el comportamiento del G7 dejó un dato llamativo: Estados Unidos se posicionó en el decimosegundo lugar de la tabla global. Si bien esto marca una leve recuperación frente al decimocuarto puesto que obtuvo el año pasado, el dato consolida un declive sostenido en los últimos quince años, considerando que llegó a liderar el índice en 2011.

El reporte describe al gigante norteamericano bajo una fuerte contradicción: es el principal beneficiario de la apertura de otros países, pero al mismo tiempo se mantiene como el décimo destino más restrictivo del planeta a la hora de regular sus propios ingresos.

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