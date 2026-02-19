Quiénes pueden acceder al pago de $2.486.347 de ANSES en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de jubilaciones y pensiones para marzo de 2026. El ajuste del 2,9%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto inflacionario.
El organismo previsional informó el monto máximo que obraran los jubilados con los aportes más altos del sistema.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una inflación mensual del 2,9% y una variación interanual del 32,4%, datos que definen los nuevos valores de los haberes previsionales. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%.
El pago máximo de $2.486.347 corresponde a los jubilados con los aportes más altos del sistema. Este monto refleja el tope para quienes cumplen con los requisitos de contribuciones previsionales más elevadas.
Aumento de las jubilaciones y pensiones de ANSES: el monto de marzo 2026
Los nuevos montos de jubilaciones y pensiones para marzo de 2026 son los siguientes:
- Jubilación mínima: $369.495 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.495).
- Jubilación máxima: $2.486.347.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596 (con el refuerzo, llega a $365.596).
- Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $258.649 (con el bono, totaliza $328.649).
- Pensión para madres de siete hijos: $369.495 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.495 con el refuerzo).
Quiénes accederán al bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos de beneficiarios:
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.
- Madres con siete o más hijos que reciben pensiones.
El bono se asigna de manera completa a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
