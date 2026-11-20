Se trata de medidas adoptadas por los gobiernos de Fiyi y Tonga, en Oceanía. Deberán reasignar recursos y estiman impactos en la agricultura, ganadería y salud de la población.

Los países Fiyi y Tonga estiman consecuencias que alcancen a las personas, los recursos hídricos, la agricultura y la ganadería.

En un nuevo avance del fenómeno climático de El Niño , dos países de Oceanía declararon emergencia por sequías . Lejos de solo producir solo lluvias e inundaciones, Fiyi y Tonga registran falta de agua y se vieron obligados a tomar medidas extremas como racionar su consumo.

El fenómeno de El Niño gana intensidad y se perfila como uno de los principales factores climáticos de los próximos meses , en un escenario que mantiene en alerta a los organismos meteorológicos internacionales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima una probabilidad superior al 83% de que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hacia comienzos de 2027 , mientras que las anomalías de temperatura en el océano Pacífico ecuatorial ya superaron los cuatro grados en algunas áreas.

El gobierno de Fiyi estableció el estado de desastre en todo el país, como una forma de racionar el agua además de ordenar evacuaciones y reasignar recursos públicos a la asistencia frente a desastres . Las fuentes de agua de gran parte del país descendieron a niveles preocupantes, según medios locales, mientras decenas de camiones cisterna fueron destinados al abastecimiento de las aldeas afectadas.

El primer ministro, Sitiveni Rabuka , aseguró este miércoles que “las familias de todo Fiyi están preocupadas por la disponibilidad de agua y las repercusiones de la sequía prolongada en su vida diaria”. Además, añadió que los agricultores temen por sus cultivos y su ganado: “Estas preocupaciones son reales”.

Fiyi estableció el estado de desastre, como una forma de racionar el agua además de ordenar evacuaciones y reasignar recursos públicos. Magnific

Más tarde, Rabuka sostuvo: “No podemos controlar el clima, pero podemos actuar con anticipación, usar nuestros recursos de manera responsable y permanecer unidos para afrontar sus impactos”.

Por su lado, en Tonga, una sequía persistente llevó a la declaración de un estado de emergencia por 27 días ante la escasez de agua en todo el país. El primer ministro interino, Viliami Latu, señaló que la decisión facilitaría la coordinación de los servicios de emergencia y la entrega de asistencia.

De acuerdo con los informes locales citados por Latu, los efectos alcanzan a las personas, los recursos hídricos, la agricultura y la ganadería, con posibles consecuencias para la salud. La emergencia en las dos naciones muestra el impacto de la reducción de lluvias que, en condiciones normales, mantiene verdes a las islas tropicales.

El Niño amenaza con intensificarse: crece la preocupación por sus efectos hasta 2027

El pronóstico genera preocupación por las posibles consecuencias sobre los regímenes de precipitaciones, las temperaturas y las actividades productivas, especialmente en regiones expuestas a inundaciones, sequías y episodios de calor extremo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno podría intensificarse hasta convertirse en un evento de gran magnitud y mantener su influencia hasta entrado 2027.

Sin embargo, los especialistas remarcan que la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de los eventos meteorológicos y que sus efectos varían según la ubicación geográfica.

En la Argentina, las proyecciones climáticas apuntan a una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en el noreste y el centro-este del país, particularmente en el Litoral. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa aparecen entre las zonas que podrían experimentar un incremento de las lluvias, con potenciales consecuencias sobre las áreas rurales, las localidades ribereñas y la actividad agropecuaria. En otras regiones, en cambio, el fenómeno puede favorecer períodos más secos, por lo que el impacto no será uniforme en todo el territorio.