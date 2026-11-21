La Comisión Nacional de Energía Atómica avanza con obras de reacondicionamiento en el Centro Atómico Ezeiza y suma herramientas de monitoreo y simulación climática para anticiparse a lluvias intensas, crecidas e inundaciones.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) puso en marcha una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y nuevas herramientas de monitoreo para reforzar la protección de sus instalaciones frente a posibles eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño .

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Las tareas se concentran principalmente en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), un predio de 840 hectáreas donde el organismo busca mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, crecidas e inundaciones, con el objetivo de resguardar al personal, proteger la infraestructura y garantizar la continuidad de las actividades.

La iniciativa, impulsada por la CNEA, dependiente de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, combina obras sobre el terreno con sistemas de vigilancia y simulación que permiten anticipar escenarios de riesgo hídrico.

Uno de los principales frentes de trabajo es el reacondicionamiento integral del sistema de drenaje del Centro Atómico Ezeiza . Con maquinaria especializada, se realizan tareas de reexcavación, limpieza, despeje y reperfilado de zanjas en distintos sectores del complejo.

La CNEA trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Nucleares y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entre otros organismos, para intercambiar información, activar alertas tempranas y articular protocolos de actuación.

Las intervenciones buscan mejorar la circulación y evacuación del agua de lluvia, favorecer el escurrimiento natural y reducir los puntos más expuestos a posibles anegamientos.

En paralelo, la CNEA intensificó los trabajos de despeje y desmalezamiento en las márgenes del arroyo Aguirre. Además, instaló un sistema de cámaras para monitorear el nivel del agua y contar con información que permita agilizar la toma de decisiones ante eventuales crecidas.

A las obras de infraestructura se suma el uso del tablero CNEA-ENOS, una plataforma geoespacial que incorpora un módulo meteorológico diseñado para los centros atómicos Ezeiza, Constituyentes y Bariloche.

La herramienta permite simular distintos escenarios de lluvias, inundaciones y nevadas, a partir del cruce de información sobre infraestructura crítica, redes de drenaje y características topográficas de cada predio.

El sistema también integra registros de sensores que miden los niveles de agua. De esta manera, los pronósticos meteorológicos pueden relacionarse con las condiciones específicas de cada instalación para identificar áreas vulnerables, definir prioridades de mantenimiento y organizar la respuesta frente a contingencias.

Uno de los principales frentes de trabajo es el reacondicionamiento integral del sistema de drenaje del Centro Atómico Ezeiza.

Según informaron fuentes oficiales, las obras y las nuevas herramientas forman parte del plan de prevención y mitigación del riesgo hídrico elaborado por la CNEA para proteger sus predios e instalaciones.

El programa surgió de un trabajo conjunto entre equipos técnicos y profesionales de distintas áreas del organismo, que analizaron antecedentes, necesidades operativas y prioridades de intervención para establecer criterios de seguimiento.

Las medidas también se inscriben en una estrategia más amplia del sector nuclear argentino para fortalecer su capacidad de respuesta ante contingencias climáticas.

En ese marco, la CNEA trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Nucleares y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entre otros organismos, para intercambiar información, activar alertas tempranas y articular protocolos de actuación.

La combinación de mantenimiento preventivo, vigilancia de cursos de agua y simulación meteorológica apunta a mejorar la anticipación frente a fenómenos extremos y reducir los riesgos para las instalaciones nucleares.