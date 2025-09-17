El truco de ARCA para no pagar el monotributo en septiembre 2025

Este grupo de monotributistas no tendrán que abonar el monotributo en septiembre. Cómo tramitar la exención de pago.

Estos monotributistas NO deberán pagar la el impuesto en septiembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó que un g rupo de monotributistas quedará exceptuado de pagar la cuota correspondiente al mes de septiembre de 2025. La medida busca brindar un alivio económico inmediato en un contexto de aumentos y dificultades para sostener los aportes mensuales.

Según detalló el organismo, la decisión apunta a reducir la carga financiera de un sector de trabajadores inscriptos en el Régimen Simple (RS), que incluye a pequeños contribuyentes y emprendedores. Con esta exención, se busca favorecer la continuidad de la actividad de quienes generan ingresos de manera independiente y reconocer el rol que cumplen dentro de la economía formal.

Las escalas del monotributo 2025 establecen los topes de facturación anual según cada categoría. Se ajustan de forma progresiva para ordenar a los contribuyentes según sus ingresos.

Cuánto tengo que pagar por mi monotributo

En 2025, las cuotas mensuales del monotributo varían según la categoría y si la actividad es de servicios o de bienes. Los montos incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, y se incrementan de manera progresiva conforme aumenta la facturación permitida en cada escala.

Categoría A:

$37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B:

$42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C:

$49.435,58 (servicios)

$48.320,22 (bienes)

Categoría D:

$63.357,80 (servicios)

$61.824,18 (bienes)

Categoría E:

$89.714,31 (servicios)

$81.070,26 (bienes)

Categoría F:

$112.906,59 (servicios)

$97.291,54 (bienes)

Categoría G:

$172.457,38 (servicios)

$118.920,05 (bienes)

Categoría H:

$391.400,62 (servicios)

$238.038,48 (bienes)

Categoría I:

$721.650,46 (servicios)

$355.672,64 (bienes)

Categoría J:

$874.069,29 (servicios)

$434.895,92 (bienes)

Categoría K:

$1.208.890,60 (servicios)

$525.732,01 (bienes)

ARCA: quiénes están exentos de pagar el monotributo

A través de la Resolución 5546/2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó que los monotributistas dedicados al alquiler de inmuebles podrán tramitar la exención del pago de la cuota de septiembre de 2025. La medida alcanza únicamente a quienes cumplan con determinadas condiciones y tengan correctamente registrados sus contratos de alquiler.

Los requisitos para acceder a la exención son:

Pertenecer al Régimen Simplificado (monotributo) con un máximo de dos inmuebles en alquiler .

. No estar inscripto en otras actividades dentro del monotributo.

dentro del monotributo. Tener los contratos declarados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Solo tenés que seguir este paso a paso:

Ingresar a la web oficial de ARCA. Seleccionar la opción: “Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737”. Informar el período desde el cual corresponde la exención. Declarar la actividad con clave fiscal en el Sistema Registral, código 681098. Verificar que los contratos estén cargados de forma correcta en el sistema RELI.

De esta manera, quienes cumplan con las condiciones podrán quedar exceptuados de pagar el monotributo de septiembre, siempre y cuando gestionen la exención siguiendo los pasos oficiales.