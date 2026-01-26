Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcoholemia

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari. En tanto que Maximiliano Jeréz, padre de la víctima, dio negativo. No encontraron rastros de estupefacientes en ninguna muestra.

Los conductores del UTV y la camioneta implicados en el violento choque en la zona de La Frontera de Pinamar que dejó a Bastian con gravísimas heridas arrojaron un resultado positivo en el control de alcoholemia. Se investiga la causa como lesiones culposas agravadas .

Se trata de Noami Quirós, la amiga del papá de Bastian, y de Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Volkswagen Amarok, según una pericia toxicológica realizada este lunes.

Si bien no se informó el grado de alcohol en sangre , la joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado. Asimismo, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz , padre de la víctima y tercer imputado en la causa.

De acuerdo al sitio Infobae, la pericia toxicológico-química comenzó a las 12 de este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores con el análisis de muestras recolectadas tras el accidente. En cuanto a las pericias por estupefacientes, no se detectaron rastro en ninguno de los tres.

La defensa de Maximiliano Jerez es ejercida por el abogado Matías Morla, quien había designado al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola como perito de parte para participar activamente en la pericia.

Asimismo, la defensa del papá de Bastian exigió la “reserva de muestra y remanente”, o sea, que el laboratorio utilice únicamente la cantidad mínima indispensable de muestra para los análisis oficiales y resguarde el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, buscó asegurar el derecho a realizar una contrapericia independiente en caso de ser necesario.

Último parte médico de Bastian

Durante la mañana del sábado, Bastián Jerez volvió a ingresar al quirófano en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde permanece internado desde el grave accidente ocurrido en Pinamar. Según el último parte médico, el niño se encuentra "estable" luego de que se le practica la sexta operación desde el incidente.

En este caso, los médicos realizaron una traquotomía sobre el menor. La información fue difundida por el Ministerio de Salud bonaerense. La nueva operación había sido confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, la mujer informó que la cirugía se realizará a primera hora y pidió acompañamiento espiritual para el menor y el equipo médico que lo atiende.

“Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 ingresa al quirófano. Sigamos pidiendo, orando”, escribió la madre del niño en un mensaje difundido públicamente.