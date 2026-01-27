Ratifican la inhabilitación de los conductores involucrados en el caso Bastián

La sanción fue dispuesta el 20 de enero por maniobras imprudentes en la zona de médanos de Pinamar y quedó reforzada tras la confirmación judicial de alcoholemia positiva en ambos conductores involucrados en el siniestro.

El Ministerio de Transporte bonaerense ratificó la inhabilitación para conducir de la responsable del UTV y del conductor de la camioneta que protagonizaron el choque en La Frontera.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires , a cargo de Martín Marinucci , confirmó que continúa vigente la inhabilitación para conducir de los dos conductores involucrados en el accidente en el que resultó gravemente herido Bastián . La decisión fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes y se vio reforzada en las últimas horas tras la validación judicial de alcoholemia positiva en ambos casos.

La sanción alcanza a Noemí Quirós , quien manejaba el vehículo utilitario (UTV) en el que se desplazaba el menor, y a Manuel Molinari , conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra ese rodado. Ambos fueron inhabilitados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial del Ministerio.

Según se informó oficialmente, la medida fue dispuesta el 20 de enero y se fundamentó en el riesgo concreto para terceros que implicaron las maniobras imprudentes realizadas en la zona conocida como La Frontera . La intervención administrativa se activó una vez que las actuaciones judiciales fueron giradas a la órbita provincial, lo que habilitó la adopción de medidas preventivas.

La resolución oficial advierte que la conducta de los implicados “ implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros ”, y remarca que la reiteración de este tipo de maniobras en escenarios similares podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales.

En ese marco, la situación procesal de los conductores se agravó luego de que este lunes la Justicia confirmara que ambos presentaban alcohol en sangre al momento del siniestro, ocurrido durante la primera quincena de enero.

El accidente se produjo cuando el UTV y la camioneta colisionaron de frente en un área de médanos. Como consecuencia de la violencia del impacto, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, donde permanece internado.

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcoholemia

Los conductores del UTV y la camioneta implicados en el violento choque en la zona de La Frontera de Pinamar que dejó a Bastian con gravísimas heridas arrojaron un resultado positivo en el control de alcoholemia. Se investiga la causa como lesiones culposas agravadas.

Se trata de Noami Quirós, la amiga del papá de Bastian, y de Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Volkswagen Amarok, según una pericia toxicológica realizada el lunes.

Si bien no se informó el grado de alcohol en sangre, la joven de 24 años tenía una graduación mayor a la del empresario que aparece en la causa como el principal imputado. Asimismo, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, padre de la víctima y tercer imputado en la causa.

De acuerdo al sitio Infobae, la pericia toxicológico-química comenzó a las 12 de este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores con el análisis de muestras recolectadas tras el accidente. En cuanto a las pericias por estupefacientes, no se detectaron rastro en ninguno de los tres.

La defensa de Maximiliano Jerez es ejercida por el abogado Matías Morla, quien había designado al farmacéutico Guillermo Adrián Espínola como perito de parte para participar activamente en la pericia.

Asimismo, la defensa del papá de Bastian exigió la “reserva de muestra y remanente”, o sea, que el laboratorio utilice únicamente la cantidad mínima indispensable de muestra para los análisis oficiales y resguarde el resto bajo condiciones técnicas adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, buscó asegurar el derecho a realizar una contrapericia independiente en caso de ser necesario.