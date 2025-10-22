Chile y el cobre: CODELCO dispara primas récord en Europa y marca tendencia para 2026

La minera estatal de cobre de Chile habría ofrecido a sus clientes europeos primas récord en cátodos de cobre.

Los cátodos de cobre son de alta pureza (99,99%) y se producen listos para la venta o fundición.

CODELCO, la minera estatal de cobre de Chile , elevó a niveles récord las ofertas de primas por cátodos de cobre en el mercado europeo, ofreciendo a sus clientes primas de u$s325/t para 2026, un 39% más que el año pasado , según fuentes familiarizadas con las negociaciones y reportes de medios especializados, como Benchmark.

El aumento se produce en un contexto donde Aurubis , uno de los principales refinadores europeos, ya había incrementado sus ofertas en un 38% para 2026 , dejando al mercado expectante durante la semana de la London Metal Exchange (LME) .

Fuentes del sector señalan que este salto en las primas responde a fundamentos sólidos del mercado , como la presión sobre las fundiciones por los cargos negativos de tratamiento y refinación (TC/RC) y el arbitraje entre los índices de referencia de cobre de CME y LME.

“La gente quiere largo plazo, quiere esa seguridad” , señaló un productor europeo de cobre. “Ellos [los productores de cátodos] pueden aumentar la prima porque los costos totales están subiendo y el arbitraje sigue siendo un factor y lo será por un tiempo”, agregó un comerciante europeo.

A pesar del alza en las primas, el interés por cerrar contratos a largo plazo se mantiene fuerte , e incluso varios participantes del mercado europeo de cátodos destacaron que la demanda de estos contratos fue mayor que el año pasado.

La combinación de bajas existencias en LME Europa y recientes interrupciones en la mina Grasberg de Freeport McMoRan en Indonesia contribuye a la percepción de un mercado ajustado de cátodos para 2026.

El año pasado, las negociaciones se vieron limitadas por primas bajas en ventas al contado y cierta incertidumbre sobre la demanda. Ahora, diversas fuentes europeas advierten sobre la posibilidad de escasez de suministro hacia finales de 2026, lo que refuerza la presión al alza sobre las primas.

En paralelo, Montanwerke Brixlegg ofreció a sus clientes europeos sus cátodos “BRX GREEN” a u$s391/t FCA Brixlegg, con un fuerte enfoque en sostenibilidad, consolidando la tendencia de primas más altas y contratos con visión de largo plazo en Europa.

El escenario indica que Chile y CODELCO siguen marcando la pauta en el mercado internacional de cátodos de cobre, con precios y primas que reflejan tanto la escasez como la creciente demanda de seguridad en los contratos europeos.

Paso a paso: cómo se producen cátodos de cobre

Extracción del mineral: El cobre se obtiene principalmente de minerales sulfurados (como calcopirita) o óxidos de cobre extraídos en las minas a cielo abierto o subterráneas de CODELCO.

Trituración y molienda: El mineral se tritura y muele hasta reducirlo a partículas muy finas, facilitando la liberación del cobre del resto de los minerales.

Concentración (para minerales sulfurados): Se utiliza flotación para separar los concentrados de cobre del resto de la roca. El concentrado resultante contiene entre 20% y 30% de cobre .

Lixiviación (para minerales oxidados): Los minerales oxidados se someten a un proceso químico con soluciones ácidas que disuelven el cobre, generando una solución rica en cobre llamada solución de cobre electrolítico .

Extracción y purificación por solventes: La solución de cobre se trata mediante extracción por solventes , que concentra el cobre y elimina impurezas como hierro y otros metales.

Electrodeposición (electroobtención): El cobre purificado se deposita en barras o placas sobre cátodos de acero inoxidable mediante un proceso electrolítico. Este paso produce cátodos de cobre de alta pureza (99,99%) , listos para la venta o fundición.

Control de calidad y embalaje: Cada cátodo pasa por control de peso, pureza y espesor antes de ser embalado y despachado. Los cátodos pueden ser enviados directamente a fundiciones o comercializados en mercados internacionales.

