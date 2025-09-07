Elecciones en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo dura la veda electoral







Desde el viernes a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral en la Provincia de Buenos Aires. Las restricciones se mantendrán hasta tres horas después del cierre de los comicios.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8 y las 18 horas.

La Provincia de Buenos Aires se prepara para las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre, en las que más de 14 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar. En esta instancia se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8 y las 18 horas. Sin embargo, desde el viernes 5 a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral, que se extenderá hasta las 21 del domingo, es decir, tres horas después de cerradas las urnas.

Qué está prohibido durante la veda electoral De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 14.086 y el artículo 71 del Código Electoral, las principales restricciones son:

Difundir encuestas o sondeos preelectorales dentro de las 48 horas previas a la elección.

Realizar actos de campaña, propaganda política o proselitismo.

Publicar o difundir proyecciones de resultados antes de las 21 del domingo.

Portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias en un radio de 80 metros de las mesas de votación.

Organizar espectáculos masivos, fiestas o eventos culturales y deportivos, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Vender bebidas alcohólicas desde las 20 horas del sábado hasta tres horas después del cierre de los comicios.

Las elecciones en provincia de Buenos Aires son este domingo

Sanciones por incumplir la veda Las personas que violen las prohibiciones establecidas pueden ser sancionadas con multas que van de $10.000 a $100.000. Además, quienes vulneren el secreto del voto o promuevan el sufragio de manera indebida se exponen a penas de prisión de dos meses a tres años. En el caso de los partidos políticos que incumplan con los plazos de campaña, las sanciones pueden alcanzar entre diez y sesenta haberes mensuales de la Administración Pública provincial. Qué se vota el 7 de septiembre en las elecciones Tras el desdoblamiento de las elecciones locales, la provincia de Buenos Aires eligirá representantes legislativos este próximo domingo. Ciudadanos de ocho secciones electorales sufragarán a fin de renovar parcialmente las cámaras de la Legislatura bonaerense. Se elegirán 23 senadores y 46 diputados. Asimismo, se definirán cargos municipales como concejales y consejeros escolares.