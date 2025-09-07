Dónde voto: problemas para consultar la web del padrón electoral

El colapso del sistema y la demora en cargar de la web genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación.

Según pudo averiguar Ámbito muchos lugares de votación cambiaron, por lo que es vital consultar el padrón electoral antes de salir de casa.

En plena jornada electoral, el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense se encuentra caído, demora mucho en cargar o está fuera de servicio, desde las primeras horas de la mañana.

El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

El link oficial para consultar donde voto es https://padron.gba.gob.ar/

El problema es crítico, ya que para estos comicios la Justicia modificó las escuelas de votación mediante Inteligencia Artificial (IA) en casi toda la Provincia, buscando acercar a los electores a sus domicilios.

Según supo Noticias Argentinas , el cambio de escuela afecta a todos los municipios, con una sola excepción, lo que complica a quienes no chequearon su mesa con anticipación.

Quiénes pueden votar en la misma escuela de 2023

La única excepción a la reorganización del padrón por IA es el partido de La Matanza.

Los electores de ese distrito (el más poblado de la provincia) son los únicos que pueden concurrir al mismo establecimiento de votación que utilizaron en 2023.

Todos los demás votantes de la provincia (incluidos los de Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, etc.) tienen asignada una nueva escuela y deben verificarla antes de concurrir.

Donde voto

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en unas elecciones legislativas con impacto nacional que renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados.

image

El trámite es simple, gratuito y se realiza a través del sitio oficial dispuesto por la Justicia Electoral. Se debe completar los datos personales.

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar.

Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación. Consultar el padrón electoral aquí.