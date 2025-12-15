Elevaron a juicio la causa contra Pablo Laurta, acusado de doble femicidio

El uruguayo de 39 años se encuentra cumpliendo con prisión preventiva, y es el principal sospecho de haber terminado con la vida de un remisero en Entre Ríos, y de asesinar a su exesposa Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, en Córdoba.

La Justicia de Córdoba elevó este lunes a juicio oral la causa contra Pablo Laurta, en perjuicio de su exesposa Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) publicó que la investigación irá a debate oral y público, por una resolución del fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes.

Laurta es el único imputado por las muertes de Giardina y Zamudio y se encuentra detenido de manera preventiva por delitos de amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad, además de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género;

El hombre de 39 años, tiene paralelamente una causa por el asesinato de Matías Sebastián Palacio, en Concordia, Entre Ríos. Actualmente, se encuentra en la prisión de Cruz del Eje, en aquella provincia.

Según la reconstrucción de los hechos hecha en la causa, el remisero Palacio se encontró con Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia, donde le pagó un millón y medio de pesos por un traslado hasta la ciudad de Córdoba. La investigación también deslizó que ambos se conocían previamente y que Laurta habría pagado en otras ocasiones por los servicios de Palacio, según Noticias Argentinas.

Una vez el traslado se realizó, en la capital cordobesa, Laurta perpetró los crímenes de Luna y Mariel, quemó el Toyota Corolla de Palacio en la zona de Altas Cumbres, escapó, y varios días después fue arrestado en un hotel de Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Quién es Pablo Laurta, el principal sospechoso del doble femicidio

Laurta es oriundo de Uruguay, del barrio Buceo, en la ciudad de Montevideo. Desde 2010 tenía, junto a otros socios, una empresa dedicada a provisión de servicios de marketing online y contenidos. Además, de acuerdo a la descripción que presentó en el sitio, había estudiado periodismo y también gerencia en la Universidad ORT de ese país.

Por otra parte, el sospechoso militaba un espacio llamado "Varones Unidos“, que se dedicaba a luchar en contra de "las falsas denuncias por violencia de género". En su sitio web, el grupo se describía así: ”Consideramos necesario incorporar la perspectiva masculina a las discusiones de género. Las mismas actualmente dejan de lado graves problemáticas que afectan mayormente o con características especiales al sexo masculino: suicidios, fraude parental, aislamiento social, discriminación judicial, pornografía, misandría, indigencia, accidentalidad laboral, entre otras".

En la cuenta de X del movimiento, había un posteo fijado en donde exponía el caso de disputa entre el hombre y la madre del menor: “El Caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”, titularon en el blog.

Al mismo tiempo, entre las publicaciones se puede encontrar la denuncia por violencia de género que realizó Luna Giardino en contra de su por entonces pareja. “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”, indicó la mujer en la denuncia que el presunto doble femicida tachó de falsa.