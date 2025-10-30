Caso Pablo Laurta: hallaron restos humanos en Entre Ríos y sospechan que podrían pertenecer al remisero Martín Palacio

Fue encontrado por un auto que circulaba en la Ruta 15. Las autoridades trabajan en la identificación genética.

Hallaron restos de un cuerpo en Entre Ríos y podrían pertenecer a Palacio.

Un estremecedor hallazgo conmocionó este miércoles a la provincia de Entre Ríos , cuando un automovilista que circulaba por la Ruta 15 , entre Rosario del Tala y Sauce Norte , descubrió restos óseos junto a una bolsa negra. Las autoridades investigan si corresponden a Martín Palacio , el remisero desaparecido tras trasladar a Pablo Laurta , acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el conductor detuvo su vehículo al notar un bulto a un costado del camino . Al acercarse, observó fragmentos de huesos y una bolsa plástica parcialmente enterrada. Inmediatamente dio aviso a la Policía Departamental , que se presentó en el lugar y acordonó la zona.

El parte oficial al que accedió Elonce detalló que entre los restos se encontraron piezas de cráneo, fragmentos de brazo y de una mano . El médico forense que participó en el operativo confirmó que la estructura ósea “ es compatible con restos humanos ”.

El hallazgo generó una gran conmoción en la región y activó una investigación a contrarreloj. Los restos fueron trasladados al Departamento de Medicina Forense de Paraná , donde especialistas trabajan en la identificación genética y la estimación de la data de muerte .

Los investigadores sospechan que los restos podrían pertenecer a Martín Palacio , el chofer desaparecido a principios de octubre y presunta víctima de Pablo Laurta , quien está detenido en Córdoba por el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio .

La fiscalía aguarda los resultados de los estudios de ADN para confirmar la identidad del cuerpo. Según fuentes judiciales, “todo indica que podría tratarse del remisero que trasladó a Laurta desde Buenos Aires hasta Córdoba”, aunque no se descartan otras posibilidades.

Pablo Laurta 2 Pablo Laurta es el principal acusado por el asesinato de Palacio y el doble femicidio en Córdoba. IG

El caso Palacio se vinculó de manera directa con el doble crimen cuando, durante el arresto del acusado, se halló la billetera del chofer en la habitación del hotel donde Laurta fue detenido en Gualeguaychú.

El 8 de octubre, Palacio informó a su familia que realizaría un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba a bordo de su Toyota Corolla blanco con techo negro.

Horas después, su teléfono se apagó y no volvió a comunicarse. El vehículo fue hallado incendiado en un descampado de Villa Retiro, en las afueras de la capital cordobesa.

Las pericias determinaron que el fuego fue intencional y que el auto había sido abandonado poco antes de la medianoche. Desde entonces, el remisero permanecía desaparecido, y la principal línea de investigación apuntaba a que Laurta fue su último pasajero.

El doble femicidio que sacudió a Córdoba

Tres días después, el 11 de octubre, Pablo Laurta asesinó a Luna Giardina y Mariel Zamudio a balazos en una vivienda del pasaje Chimú 8385, en el barrio Villa Serrana de Córdoba.

Luego del crimen, Laurta escapó con su hijo de cinco años en un taxi hacia la terminal de ómnibus. Al día siguiente, fue capturado en un hotel de Gualeguaychú, donde la policía halló pertenencias que lo vinculaban directamente con las víctimas y con la desaparición del remisero.

El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, afirmó que Laurta planificó su huida con meticulosidad. “Se entrenó durante diez días para cruzar el río Uruguay en kayak desde Salto, Uruguay, hasta Concordia, sin dejar rastros”, señaló.

Los investigadores sostienen que el acusado intentó replicar el mismo modus operandi con Palacio, eliminando cualquier evidencia que lo relacionara con el traslado.

El hallazgo en Entre Ríos podría cerrar uno de los capítulos más oscuros de la investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba. Si los peritajes confirman que los restos corresponden a Martín Palacio, el caso sumará una nueva víctima a la lista de crímenes atribuidos a Pablo Laurta, cuya detención puso fin a una secuencia de violencia y muerte que impactó a todo el país.

Mientras tanto, la Policía de Entre Ríos y la fiscalía cordobesa trabajan de manera conjunta para establecer con precisión el lugar, la fecha y las circunstancias del crimen, en un intento por reconstruir las últimas horas del remisero desaparecido.