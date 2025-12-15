Jóvenes y pantallas: alrededor del 80% se informa a través de celulares y redes sociales

Un estudio de la UBA muestra cómo se informan sus estudiantes: predomina el consumo fragmentado, videos breves, streaming político y el uso de la inteligencia artificial.

A través de las redes sociales y los celulares, los futuros comunicadores encuentran su lugar para informarse y consumir velozmente.

El 85% de los estudiantes universitarios se informan principalmente a través del celular y prioriza contenidos audiovisuales breves, en un consumo marcado por la multitarea y la fragmentación. Las redes sociales y el streaming consolidan hábitos informativos híbridos, atravesados por algoritmos y afinidad ideológica

Según el estudio cuali-cuantitativo realizado por la cátedra Audiencias y Recepción de la carrera de Comunicación Social de la UBA, e l 85,07% se informa principalmente a través del celular, consolidándose como dispositivo central. Predominan los formatos audiovisuales (63,19%), especialmente los contenidos breves. El 76,74% realiza otras actividades mientras se informa, reforzando la idea de consumo fragmentado y continuo.

El trabajo de campo fue a partir de 288 encuestas a estudiantes de la Carrera de Comunicación de la UBA y 53 entrevistas en profundidad. Allí se observaron " consumos informativos breves, fragmentados y multitarea: entre clases, viajes y trabajos. El interés por las noticias sigue ahí (persistente, testarudo) aunque la lectura profunda pierde terreno frente al "scroll".

El streaming reordena la agenda informativa: clips, recortes y voces que mezclan análisis, entretenimiento y un valor clave en 2025: la compañía. La IA se cuela en la vida cotidiana como herramienta habitual, aunque todavía no se consolida como brújula informativa.

El 57,29% dedica entre una y tres horas diarias a informarse; el 32,64%, menos de una hora. El interés es elevado: 56,25% tiene gran interés y 43%, algo de interés. Solo el 47,57% leyó al menos una nota completa en las últimas 24 h, lo que evidencia un consumo más superficial y guiado por “paneos generales” de actualidad.

Confianza, credibilidad y participación La credibilidad es el principal criterio de elección de fuentes (26,68%), seguido por el profesionalismo (24,36%) y la diversidad de opiniones (18,36%).

4. Streaming YouTube es la plataforma principal para contenido informativo en streaming (76,74%), seguida por Twitch (13,89%) y Kick (2,78%). El acceso se realiza mayormente mediante recortes o clips: Blender (35,07%) y Gelatina (32,64%).

La relación con la IA combina adopción práctica y cautela frente a posibles errores.

Las prácticas informativas de los/as estudiantes de Comunicación en 2025 se caracterizan por: la centralidad del celular y del video breve, un consumo multitarea, fragmentado y continuo, un interés informativo alto, matizado por sensación de sobrecarga, una confianza mediada por credibilidad, profesionalismo y afinidad ideológica-

La consolidación del streaming, que se encuentra entre información y entretenimiento. El uso de IA está mayormente centrado en la optimización personal antes que en la búsqueda informativa.

Este panorama revela un ecosistema donde las fronteras entre informarse, entretenerse y gestionar el propio bienestar se vuelven cada vez más difusas, configurando nuevas formas de relación con las noticias entre los/as jóvenes universitarios/as