Tren San Martín: desde este lunes 15 de diciembre cambian los horarios

A partir de hoy, lunes 15 de diciembre, el servicio del tren San Martín implementará un nuevo cronograma de horarios en todos sus ramales.
El nuevo cronograma reducirá los servicios en días hábiles y fines de semana con el objetivo de optimizar las frecuencias y cubrir la demanda real de pasajeros.
La Administración de Trenes Argentinos informó que los cambios afectarán tanto los días hábiles como los fines de semana y feriados, con una reducción de servicios que pasará de 36 a 34 trenes de lunes a viernes y de 42 a 34 los domingos y feriados.
También implica la eliminación de las circulaciones cortas entre Pilar y Dr. Cabred, priorizando los recorridos directos desde Retiro hacia Dr. Cabred.
Estos ajustes buscan optimizar las frecuencias, reducir algunas formaciones nocturnas, administrar mejor los recursos y equilibrar la operación con la demanda real de pasajeros.
Nuevo cronograma tren San Martín: primeros y últimos trenes
Retiro - José C. Paz
De lunes a sábados
- Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3:30 (llega 4:40)
- Último tren desde José C. Paz a Retiro: 22:16 (llega 23:26)
- Primer tren desde Retiro a José C. Paz: 3:20 (llega 4:30)
- Último tren desde Retiro a José C. Paz: 21:50 (llega 23:00)
Domingos y feriados
- Primer tren desde José C. Paz a Retiro: 3:30 (llega 4:40)
- Último tren desde José C. Paz a Retiro: 21:19 (llega 22:29)
- Primer tren desde Retiro a José C. Paz (destino Dr. Cabred): 3:20 (llega 4:31)
- Último tren desde Retiro a José C. Paz: 22:12 (llega 23:22)
Retiro - Pilar
De lunes a sábados
- Primer tren desde Pilar a Retiro: 3:28 (llega 5:00)
- Último tren desde Pilar a Retiro: 22:30 (llega 00:02)
- Primer tren desde Retiro a Pilar: 3:33 (llega 5:05)
- Último tren desde Retiro a Pilar: 22:30 (llega 00:02)
Domingos y feriados
- Primer tren desde Pilar a Retiro: 3:30 (llega 5:02)
- Último tren desde Pilar a Retiro: 22:29 (llega 00:01)
- Primer tren desde Retiro a Pilar: 3:20 (llega 4:53)
- Último tren desde Retiro a Pilar: 22:30 (llega 00:02)
Retiro - Dr. Cabred
De lunes a sábados
- Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5:16 (llega 7:10)
- Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21:16 (llega 23:10)
- Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 6:42 (llega 8:36)
- Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 19:00 (llega 20:54)
Domingos y feriados
- Primer tren desde Dr. Cabred a Retiro: 5:31 (llega 7:25)
- Último tren desde Dr. Cabred a Retiro: 21:25 (llega 23:19)
- Primer tren desde Retiro a Dr. Cabred: 3:20 (llega 5:14)
- Último tren desde Retiro a Dr. Cabred: 18:57 (llega 20:51)
