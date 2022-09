Muerte de Emiliano Sala: revelan el último llamado del piloto del avión

Tras aterrizar en el Aeropuerto de Atlantique, Ibbotson se contactó con el piloto Kevin Jones. En plena charla, admitió haber escuchado “un estallido” mientras piloteaba hacia la nación francesa. Se quejó también de haber sentido una “niebla densa y muy baja” dentro del avión Piper Malibu de 35 años de servicio, detalló La Nación.

audio sala.mp4

“Me encontraba en la mitad del Canal [de la Mancha] y escuché un ‘bang’. No sabía lo que pasaba. Aproveché para revisar todo, verifiqué mis parámetros. Como todo estaba bien, seguí volando. Pero me llamó verdaderamente la atención”, fueron las palabras del aviador difundidas por el medio inglés.

“Ese Malibu de vez en cuando tiene como una niebla densa y muy baja por dentro. Podés sentirlo, muy muy bajo en todo el fuselaje”, agregó segundos después. Señaló además que el pedal del freno izquierdo no funcionaba del todo bien y “podía ser peligroso”.

“Este avión tiene que volver al hangar. Es una aeronave muy poco fiable”, le dijo a Jones. Horas antes de que Sala se subiese al Piper Malibu y ambos emprendieran el viaje hacia Cardiff, el piloto expresó: “Normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre mis asientos, pero mañana lo voy a usar”.

En plena travesía, Sala demostró preocupación por la fragilidad del avión. Por medio de un audio, que envió a un grupo de amigos a través de WhatsApp, admitió: “Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff loco. No sé, van a mandar a alguien a buscarme porque no sé si me van a encontrar. Pero ya saben. Papá... qué miedo que tengo”.