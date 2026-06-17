Empezó la segunda audiencia por la desaparición de Loan: jornada clave por las indagatorias

El encuentro se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería. También se esperan testimonios y pedidos de nulidad, entre otros.

La cita se lleva a cabo desde las 9.30 de la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería de Corrientes.

Luego de una audiencia inaugural marcada por momentos de tensión , el juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este miércoles . El debate seguirá con la lectura de requerimientos para elevar a juicio y planteos de las defensas, entre otras etapas.

La cita se lleva a cabo desde las 9.30 de la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería , indicó el medio Radio Dos Corrientes.

En esta jornada, se dará lectura a los requerimientos de elevación a juicio formulados, en primera instancia por la Fiscalía Federal , y luego por la querella de los doctores María Belén Russo Cornara y Patricio Alejandro Vecchi.

Luego, se hará lugar a los planteos de nulidad por parte de las defensas y de allí podrán hablar los acusados en indagatorias. Por último, se dará paso a las testimoniales.

En esta ocasión se espera hacer lugar a los planteos de nulidad por parte de las defensas, las testimoniales y la palabra de los acusados en indagatoria.

En paralelo, se hará una lectura de la acusación vinculada a la Fundación Dupuy, indicó el medio TN. Esta instancia delimitará el atribuido a cada uno de los 10 acusados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

Con este esquema, la audiencia llega a un punto clave en el proceso, donde se concentrarán definiciones técnicas y movimientos determinantes que pueden marcar el rumbo del juicio.

Entre demoras y problemas técnicos, comenzó el juicio por la desaparición de Loan

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral que busca esclarecer qué ocurrió con el niño y determinar las responsabilidades de los 17 imputados en la causa. La primera audiencia estuvo marcada por demoras, interrupciones y una situación inesperada con uno de los acusados.

El debate se inició con una hora de retraso y una de las primeras decisiones del tribunal fue ordenar la detención de Federico Rossi, el psicólogo que intervino en las pericias del caso y que había sido declarado en rebeldía por no presentarse a declarar.

Sin embargo, horas más tarde, Rossi apareció de manera remota a través de Zoom y explicó que no había viajado a Corrientes porque no contaba con dinero para afrontar el traslado ni para contratar un abogado defensor.

Durante la jornada se realizó la lectura de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y la querella, donde se detallaron los hechos atribuidos a cada uno de los acusados y las responsabilidades que se investigan en el expediente.