Fomentar Empleo: cómo anotarse y acceder al incentivo de $25.000

El objetivo es asistir a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad.

Fomentar Empleo: cómo anotarse

Los trabajadores interesados en acceder al Programa tienen que registrarte en el Portal Empleo, completar su historia laboral (cargar su CV en los campos preestablecidos) y adherirse a los Programas de Empleo. Cabe aclarar que, si tenés hijos menores a cargo, es muy importante cargarlos, ya que se prioriza a quienes los poseen.

Fomentar Empleo: a quiénes está destinado

Fomentar Empleo está destinado a todas las personas entre 18 y 65 años que acrediten hasta tres meses de desocupación, es decir, no cuenten con ingresos registrados (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares). Las personas pertenecientes a otros programas sociales y/o educativos podrán acceder a las prestaciones del MTEySS.

Fomentar Empleo: cuáles son los grupos prioritarios

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promover la transformación de programas sociales en oportunidades de empleo, las personas que se encuentren en alguno de los grupos definidos a continuación tendrán prioridad para el acceso a prestaciones específicas:

Jóvenes de 18 a 24 años, inclusive.

Mujeres de 25 a 59 años, inclusive.

Varones de 45 a 64 años, inclusive.

Personas de la diversidad sexo genérica.

Titulares del Programa Potenciar Empleo.

Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y no estén incluidas en el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo.

vigente y no estén incluidas en el Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo. Otras poblaciones que poseen alto riesgo de exclusión del mercado laboral. Por ejemplo, personas privadas de la libertad, personas en situación de trata o que sufrieron violencia de género, comunidades indígenas, entre otras.

Prestaciones del programa

Los trabajadores beneficiarios que se incorporen al Programa Fomentar podrán acceder a las siguientes prestaciones:

Orientación laboral: información y asesoramiento sobre el mundo del trabajo.

información y asesoramiento sobre el mundo del trabajo. Asistencia en la búsqueda de empleo: información y asesoramiento sobre el mercado laboral.

información y asesoramiento sobre el mercado laboral. Entrenamiento para el trabajo: prácticas profesionales en ambientes laborales que te permiten adquirir o reforzar habilidades y destrezas vinculadas a tu perfil profesional. Es parte de tu formación profesional.

prácticas profesionales en ambientes laborales que te permiten adquirir o reforzar habilidades y destrezas vinculadas a tu perfil profesional. Es parte de tu formación profesional. Formación profesional: cursos de formación profesional gratuitos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo o instituciones educativas avaladas por el Ministerio.

cursos de formación profesional gratuitos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo o instituciones educativas avaladas por el Ministerio. Apoyo a la inserción laboral: acompañamiento en la definición de un perfil laboral propio y sugerencias de formación en función de la propia historia, saberes y habilidades.

acompañamiento en la definición de un perfil laboral propio y sugerencias de formación en función de la propia historia, saberes y habilidades. Programa de Inserción Laboral: incentivos económicos a las empresas para que te contraten, lo cual aumenta tus posibilidades de insertarte en empleos de calidad.

Asistencia económica

Las personas que pertenezcan a los grupos prioritarios y realicen alguna de las prestaciones del programa, podrán recibir un incentivo económico mensual.

En tanto, tendrán prioridad para el acceso a asignaciones dinerarias aquellos que declaren tener hijos menores a cargo y no hayan alcanzado el nivel educativo terciario o universitario, así como los jóvenes de entre 18 y 24 años que no tengan secundario completo. Las personas pertenecientes a otros programas sociales y/o educativos no percibirán asignaciones dinerarias.