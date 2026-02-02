Patente 2026 en CABA: qué cambia para los autos híbridos y eléctricos + Seguir en









La redefinición del impuesto automotor dejó un nuevo escenario para los modelos con motorizaciones alternativas, con reglas diferenciadas según antigüedad y valuación.

Los autos híbridos y eléctricos, en el centro de la escena por el pago de patente Depositphotos

El arranque de 2026 encontró a muchos automovilistas porteños revisando con sorpresa las proyecciones de la patente. Los cálculos preliminares mostraban incrementos que, en algunos casos, duplicaban o incluso triplicaban los valores del año anterior. Ante ese escenario, el Gobierno de la Ciudad decidió frenar la aplicación del esquema original y redefinir los criterios de actualización.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La corrección no implicó una suba adicional de alícuotas, sino un cambio en los límites de aumento. Según explicaron fuentes oficiales, el nuevo objetivo es que ningún contribuyente pague un incremento superior a la inflación registrada en 2025, además de reprogramar los vencimientos que comenzaban a correr en febrero según la terminación de la patente.

Por qué subía tanto la patente Desde la AGIP aclararon que el fuerte salto no estuvo ligado a una mayor presión impositiva, sino a la base utilizada para calcular el tributo.

A fines de 2025, la Ciudad dejó de tomar como referencia las valuaciones de la DNRPA, consideradas desactualizadas, y pasó a utilizar los precios de mercado publicados por ACARA. Ese cambio técnico impactó de lleno en el valor fiscal de muchos vehículos y se trasladó automáticamente a las boletas.

El punto sensible: los autos híbridos Dentro del ajuste general, el tratamiento de los vehículos híbridos volvió a quedar en el centro de la discusión. Durante años, cualquier auto con algún nivel de electrificación estuvo exento del impuesto en la Ciudad. Ese criterio cambió con la aprobación de un nuevo régimen que diferencia tecnologías y valores.

El esquema vigente establece que: Los híbridos tienen exención total por 24 meses desde el patentamiento.

Luego, el beneficio se reduce de forma gradual: 60%, 40% y 20% .

A partir del sexto año , el impuesto se paga sin descuentos.

Los eléctricos puros continúan totalmente exentos, sin límite de tiempo. Para la primera etapa del sistema se fijó un valor de referencia de $60.000.000. En 2026, ese umbral se actualizó a $91.150.000, por lo que los híbridos que superen ese monto solo contarán con un año de exención plena. Un contexto que empuja la electromovilidad El escenario impositivo local se combina con una política nacional que favorece la expansión del segmento. El Gobierno mantiene la exención del arancel del 35% para la importación de vehículos híbridos y eléctricos provenientes de países sin acuerdo comercial con la Argentina, siempre que tengan un precio FOB menor a u$s16.000. patentes A fines de 2025, la Ciudad dejó de tomar como referencia las valuaciones de la DNRPA, consideradas desactualizadas, y pasó a utilizar los precios de mercado publicados por ACARA. Hasta el momento se habilitaron dos cupos de 50.000 unidades, uno ya en ejecución y otro con arribo previsto en los próximos meses, lo que explica la mayor oferta de modelos electrificados en el mercado. Hoy conviven en el país distintas tecnologías: Mild-hybrid , con asistencia eléctrica de 48V.

Híbridos convencionales , sin necesidad de enchufe.

Híbridos enchufables , con autonomía eléctrica limitada.

Eléctricos a batería, que funcionan exclusivamente con energía eléctrica.