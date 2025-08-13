En quiebra, famosa cadena de ropa preferida por los argentinos cierra más de 100 sucursales en EEUU, ¿qué pasará en nuestro país?







La crisis económica en el rubro textil sigue impactando en grandes tiendas de Estados Unidos y una firma con gran aceptación entre los argentinos declaró su quiebra dejando a más de mil empleados sin trabajo.

Una empresa de marca de ropa deportiva se declaró en quiebra en Estados Unidos.

En el mercado estadounidense, donde durante décadas reinó en el segmento de ropa y accesorios para deportes acuáticos y de invierno. Sin embargo, ahora Liberated Brands acaba de anunciar su quiebra. La noticia no pasó inadvertida: implica el cierre de más de un centenar de locales y el despido de alrededor de 1.400 empleados.

Fundada sobre el prestigio de marcas como Quiksilver, Roxy, DC Shoes y Billabong, la compañía enfrentó en los últimos años una tormenta perfecta: caída de ventas, encarecimiento de la logística y un fenómeno imparable de prendas “low cost” que sedujeron a buena parte de su clientela. El auge del comercio electrónico y la preferencia por productos más baratos y de renovación rápida terminó por debilitar su negocio tradicional.

El derrumbe de Liberated Brands se inscribe en una tendencia que ya golpeó a otras firmas deportivas en los últimos diez años: la dificultad para adaptarse a una competencia feroz y a consumidores cada vez más volátiles. Los analistas coinciden en que la reconversión no llegó a tiempo y que el mercado global de la moda exige hoy una flexibilidad que no todas las empresas logran sostener.

liberated-brands-bancarrota La firma cerrará más de 100 tiendas físicas que se traducirá en el despido de cerca de 1.400 trabajadores. En Argentina, la empresa tiene otro presente y otro futuro Authentic Brands Group, propietaria de las marcas a nivel global, mantiene su esquema de licencias activo. En Argentina, Tarco SA, encabezada por Tomás Tarrab, conserva la representación de Billabong y otras etiquetas. El empresario aseguró que aquí las operaciones siguen con normalidad y, lejos de frenar, se preparan para crecer.

Durante este año ya se inauguraron dos nuevos locales en Mar del Plata y se prevé la apertura de otras cinco tiendas bajo el modelo de franquicia. En total, hay 26 puntos de venta multimarca en funcionamiento. Si bien 2024 estuvo marcado por una retracción del consumo, la empresa percibe una estabilización que alienta a sostener la inversión.

“Hubo muchas dudas apenas se conoció la noticia en Estados Unidos, pero nuestros planes se mantienen”, señalaron desde la licenciataria. La estrategia apunta a reforzar la presencia en zonas turísticas y capitalizar la identificación de estas marcas con el surf y la vida al aire libre, un nicho que en Argentina sigue teniendo vigencia. Liberated-brands-ropa En Argentina, las marcas seguirán presentes y en expansión según el CEO de Authentic Brands Group. La moda low cost dilapidó el futuro de la firma en EEUU En el mercado norteamericano, la historia fue distinta. El desembarco masivo de cadenas de indumentaria “ultra baratas” y la irrupción de gigantes del comercio online transformaron la manera de comprar ropa. Con promociones agresivas, envíos inmediatos y precios casi irrisorios, estos jugadores dejaron en desventaja a empresas que, como Liberated Brands, sostenían un modelo más costoso por su red de tiendas físicas. A la presión competitiva se sumó un consumidor cada vez menos dispuesto a pagar valores altos por prendas técnicas, salvo en nichos muy específicos. Esa ecuación redujo márgenes y puso en jaque la rentabilidad. La quiebra, en este contexto, no solo supone el cierre de más de 100 locales, sino también un golpe a patrocinadores y eventos deportivos que dependían de estos auspicios. Sindicatos y asociaciones de trabajadores intentan ahora reubicar a los empleados despedidos, aunque las opciones son limitadas en un sector que también atraviesa ajustes. Los remates por liquidación en las tiendas online ya comenzaron y, para muchos clientes históricos, se convirtieron en la última oportunidad de conseguir productos de estas marcas antes de que desaparezcan del circuito estadounidense.