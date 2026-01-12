Era jinete y vivía en Francia, quién era el joven argentino que murió por el meteotsunami en Santa Clara del Mar + Seguir en









Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, residente en Francia, que había llegado al país para visitar a familiares en Mar del Plata.

Identificaron al argentino muerto por el meteotsunami en Santa Clara del Mar

La víctima fatal del meteotsunami registrado este lunes en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, fue identificada como Yair Manno Núñez, un argentino residente en Francia que había llegado al país para visitar a su familia. El joven murió tras ser arrastrado por una ola gigante que sorprendió a turistas y residentes.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando un fenómeno meteorológico extremo alteró de manera abrupta las condiciones del mar en distintos puntos de la costa atlántica bonaerense. Sin advertencias previas, una repentina retirada del agua fue seguida por el avance violento de una ola de hasta cinco metros, según relataron testigos. La situación generó pánico, provocó la evacuación total de las playas y activó un operativo de emergencia sin precedentes en la zona.

En ese contexto, Yair Manno Núñez, nacido en Mar del Plata y con residencia en Francia desde hacía ocho años, se encontraba en la playa junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y dos amigos. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el joven estaba pescando en la costa cuando fue sorprendido por la fuerza del mar, que lo arrastró contra las rocas. Guardavidas y equipos de emergencia acudieron de inmediato y le practicaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el desenlace fatal.

La víctima tenía 29 años y era un jinete de caballos de reconocimiento internacional. En 2024, el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11, destacándolo entre los mejores del mundo en su disciplina. Durante sus vacaciones, había regresado a la Argentina para reencontrarse con su familia y pasar unos días en la costa.

El meteotsunami dejó además decenas de heridos y un hombre internado por un infarto, mientras miles de personas debieron ser asistidas o retiradas preventivamente de la zona costera. Desde Defensa Civil reiteraron que se trató de un evento imprevisible, sin antecedentes recientes de similar magnitud durante el día, y pidieron extremar las precauciones ante condiciones climáticas adversas en áreas costeras.

