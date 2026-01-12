Violenta pelea entre vendedores ambulantes en una playa de Mar Azul generó la reacción de los turistas + Seguir en









Churreros y trabajadores que vendían licuados se enfrentaron a golpes por los lugares de venta; la escena quedó registrada en video y se viralizó en plena temporada turística.

Vendedores ambulantes se trenzaron a golpes en la playa

Una escena de extrema tensión sorprendió a turistas y vecinos en la playa de Mar Azul, donde un grupo de vendedores ambulantes protagonizó una pelea a golpes en medio de la jornada de verano. El enfrentamiento, que involucró a churreros y vendedores de licuados, fue filmado por un testigo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cómo ocurrió la pelea entre vendedores ambulantes De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron el hecho, el conflicto se originó por la disputa de sectores considerados estratégicos para la venta de productos, en un contexto de alta competencia y escaso movimiento comercial. La discusión verbal escaló en cuestión de segundos y derivó en empujones, trompadas y corridas sobre la arena, ante la mirada atónita de los veraneantes.

En las imágenes se observa a varios hombres intercambiando golpes mientras otros intentan separarlos. Algunas personas que descansaban en la playa optaron por alejarse para evitar quedar en medio del altercado, que generó momentos de temor y desconcierto.

pelea-playa Testigos señalaron que muchos vendedores ambulantes atraviesan una temporada difícil y se ven obligados a competir ferozmente por los espacios con mayor concentración de turistas, lo que habría actuado como detonante del episodio.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas de gravedad ni si la policía intervino luego del enfrentamiento. Sin embargo, el video reavivó el debate sobre la falta de controles y la convivencia entre vendedores informales en los balnearios durante la temporada alta.