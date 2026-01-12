Antecedente de meteotsunami: el día que Mar del Plata fue sorprendida por una ola gigante + Seguir en









Pasaron más de 70 años y un hecho similar se repitió en Santa Clara del Mar, donde murió una persona y hubo 35 heridos.

Hace más de 70 años una ola gigante sorprendió a Mar del Plata.

La crecida del mar que generó un meteotsunami sorprendió este lunes a Santa Clara del Mar y a otras localidades de la Costa Atlántica, dejando un saldo de un muerto y 35 heridos. Un fenómeno semejante no se veía hacía más de 70 años. Hay un precedente que data de 1954, cuando se vio un "oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas", según tituló el diario La Capital, en las playas de Mar del Plata, con condiciones meteorológicas que no permitían anticipar un hecho de tan grande.

En ese entonces, la ola se elevó a una altura y se extendió con "violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso". El fenómeno desató escenas de pánico, especialmente entre mujeres y niños, y obligó a los servicios de emergencia a realizar maniobras de "respiración artificial" de urgencia sobre la arena.

Quienes estaban en Mar del Plata en ese momento recuerdan que se vivió un "calor intenso" con amenazas de lluvia aunque el mar permanecía sereno, condiciones propias de la temporada. Sin embargo, de forma repentina, "una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos", impactó con fuerza, principalmente en la Playa Bristol.

A pesar de la magnitud del fenómeno, afortunadamente no hubo víctimas fatales gracias a la "meritísima y decidida intervención de los guardavidas" y del personal de salud municipal y provincial. Había personas adentro del agua aunque pudieron ser rescatados y algunas tuvieron que ser atendidas por casos de "principio de asfixia".

La Subprefectura Marítima informó en aquel entonces que el "crecimiento extraordinario de las aguas" provocó que once personas asfixiadas debieran ser asistidas. El comunicado oficial de 1954 destacó que todos los afectados lograron recuperarse tras ser sometidos a técnicas de reanimación a tiempo.

Este tipo de eventos ya había tenido otra manifestación en 1945 en la Escollera Norte. En ese antecedente, los turistas fueron sorprendidos por "cuatro olas inmensas, que causaron pánico, dejando un considerable número de heridos". Tragedia en Santa Clara del Mar por un sorpresivo meteotsunami Este lunes hubo una sucesión de olas "gigantes" en Santa Clara del Mar que causaron la muerte de un hombre y dejaron a 35 personas heridas. Otro hombre sufrió un infarto al ser arrastrado por el agua y permanece internado. El hecho sucedió en la playa California Beach cuando el mar se retiró de manera inesperada y comenzó lo que los testigos calificaron como un "mini tsunami". La situación tomó de manera desprevenida a los turistas: la marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse. Incluso, quienes estaban presentes en la playa tuvieron que agarrar a sus perros para que nos se los llevara el mar.