Javier Milei lanzó sus redes oficiales en inglés con un llamativo video + Seguir en









El Presidente estrenó cuentas en las principales plataformas digitales con el objetivo de difundir de manera directa las políticas del Gobierno y su visión de la Argentina ante audiencias globales, en línea con su apuesta por el posicionamiento internacional.

Javier Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés.

El presidente Javier Milei lanzó este lunes sus cuentas oficiales en inglés en las principales plataformas digitales, una decisión orientada a ampliar el alcance internacional de su mensaje y reforzar una estrategia de comunicación directa con audiencias fuera de la Argentina. La iniciativa se inscribe en el intento del Gobierno de consolidar un perfil global propio, sin mediaciones y con un relato alineado a su agenda ideológica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estreno de las nuevas cuentas fue acompañado por un mensaje en video en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus perfiles en inglés. Allí explicó que los contenidos estarán vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión de la Argentina en el escenario global.

Desde el oficialismo subrayan que se trata de un paso más en el proceso de internacionalización del discurso presidencial, que Milei viene desarrollando desde antes de asumir, pero que se profundizó durante su gestión. El objetivo es comunicar de primera mano, en un idioma clave, las políticas económicas y el rumbo general del Gobierno.

JAVIER MILEI INGLÉS EN REDES Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés. Las nuevas cuentas oficiales ya están activas en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook, y forman parte de una estrategia coordinada para unificar el mensaje en distintas plataformas. En la Casa Rosada destacan que el lanzamiento responde al creciente interés externo por el proceso político y económico que atraviesa la Argentina. Según pudo confirmar este medio, la decisión se consensuó en los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría.

JAVIER MILEI EN INGLÉS REDES Presidencia La decisión de abrir canales en inglés no es aislada. Se enmarca en una política más amplia de posicionamiento internacional que el Gobierno viene impulsando, con fuerte presencia del Presidente en foros globales, entrevistas con medios extranjeros y vínculos explícitos con líderes políticos afines.

Para el oficialismo, la comunicación directa en inglés permite evitar intermediaciones y ofrecer una narrativa propia sobre las reformas económicas, el ajuste fiscal y la agenda de desregulación. También busca disputar sentido en un contexto global donde la figura de Milei despierta adhesiones y rechazos en partes iguales. JAVIER MILEI REDES EN INGLÉS Presidencia El lanzamiento fue difundido activamente por La Libertad Avanza, que convocó a seguir y compartir las publicaciones en redes sociales. Ese llamado militante revela que, además de un objetivo externo, la iniciativa también cumple una función interna: reforzar la imagen de un Presidente con proyección global ante su base política. En términos simbólicos, las nuevas cuentas consolidan a Milei como un jefe de Estado que prioriza la comunicación digital como herramienta central de gobierno. La elección del inglés no solo amplía la audiencia potencial, sino que refuerza la idea de una Argentina que busca dialogar directamente con el mundo. Con este movimiento, el Presidente suma una nueva pieza a su estrategia internacional. No se trata solo de redes sociales, sino de un intento por instalar su visión de país en la conversación global, en un momento en el que el Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica y el orden fiscal funcionen como carta de presentación ante inversores y líderes extranjeros.