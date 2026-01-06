SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de enero 2026 - 08:51

Un derrame cloacal en Ruta 11 provoca corte de tránsito y largas filas en Pinamar

La inundación produce intensos olores y fuerte malestar en los turistas. La interrupción para circular se produjo en ambos sentidos.

Una indundación de deshechos cloacales impide el tránsito en la ruta 11.

La interrupción impactó en ambos sentidos y alteró los planes de quienes se desplazaban hacia distintos balnearios. El tránsito quedó interrumpido a la altura del kilómetro 396, en el tramo comprendido entre Pinamar y Ostende.

Según informó la concesionaria Autopistas de Buenos Aires (Abasa) la calzada quedó reducida en el kilómetro 393 en sentido a Mar del Plata. En dirección a Ciudad de Buenos Aires, el corte fue total en el kilómetro 396, con desvíos habilitados en el kilómetro 398 a través del acceso a Valeria del Mar.

Al mediodía del lunes, la empresa publicó en redes: “Sentido a CABA, corte de calzada en el Km 396 con desvío en el Km 398, acceso a Valeria del Mar. Entre las zonas de Pinamar y Ostende”.

Las autoridades recomendaron circular con máxima precaución y respetar la señalización para evitar incidentes y la dispersión de la contaminación.

Inundación cloacal ruta 11 pinamar

El operativo de emergencia en Pinamar

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada quedó a cargo de la remediación, tras una verificación técnica municipal. El municipio dispuso el corte total y coordinó con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para acelerar la reapertura.

Las maniobras de emergencia incluyeron limpieza de la vía, extracción de residuos y acciones para detener el derrame. La materia fecal sobre la calzada obligó a intervenciones inmediatas para proteger la salud pública.

El corte generó complicaciones significativas: muchos ingresaron a Pinamar por rutas alternativas o caminos internos, lo que derivó en largas filas y demoras para quienes llegaban desde Villa Gesell o se dirigían a Cariló y Valeria del Mar.

Cómo se desencadenó el incidente

El episodio se inició cerca de las 4, cuando el caño se rompió y el líquido saturó un canal cercano. Al no poder continuar su recorrido habitual, los efluentes rebalsaron sobre la ruta, anegaron la calzada y alcanzaron accesos a un hipermercado local.

Durante las primeras horas, el olor fue penetrante. Entre las 6 y las 7, automovilistas y peatones advirtieron cómo el agua contaminada se mezcló con barro y desechos, volviendo intransitable un amplio sector del asfalto. La circulación se interrumpió poco después, en pleno recambio de quincena turística.

De inmediato, personal técnico y agentes de seguridad vial desplegaron un operativo especial con señalización de emergencia y bloqueo total de accesos. La policía y móviles locales reforzaron los controles durante la mañana.

Al cierre principal de las tareas, se habilitó parcialmente la circulación hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras el resto de la traza permaneció bajo limpieza y control. El tránsito interno en Pinamar continuó operativo, aunque limitado por desvíos y trabajos en curso.

Los trabajos de saneamiento se intensificaron durante las horas siguientes. Equipos municipales y bomberos utilizaron mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover barro y residuos, aunque el drenaje lento dificultó el avance. El operativo se extendió hasta pasado el mediodía.

Voceros municipales indicaron que el operativo de seguridad y las tareas de saneamiento continuarán hasta que el desborde se retire por completo y se normalice la circulación en la zona afectada.

