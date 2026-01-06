Un derrame cloacal en Ruta 11 provoca corte de tránsito y largas filas en Pinamar

La inundación produce intensos olores y fuerte malestar en los turistas. La interrupción para circular se produjo en ambos sentidos.

Un desborde de un caño cloacal en Pinamar provocó un corte total de la Ruta 11 , uno de los accesos centrales a la Costa Atlántica , en pleno inicio de la temporada de verano . La medida buscó reducir r iesgos sanitarios y ordenar la circulación, y afectó tanto a residentes como a turistas .

La interrupción impactó en ambos sentidos y alteró los planes de quienes se desplazaban hacia distintos balnearios. El tránsito quedó interrumpido a la altura del kilómetro 396 , en el tramo comprendido entre Pinamar y Ostende .

Según informó la concesionaria Autopistas de Buenos Aires (Abasa) la calzada quedó reducida en el kilómetro 393 en sentido a Mar del Plata . En dirección a Ciudad de Buenos Aires , el corte fue total en el kilómetro 396 , con desvíos habilitados en el kilómetro 398 a través del acceso a Valeria del Mar .

Al mediodía del lunes, la empresa publicó en redes: “Sentido a CABA, corte de calzada en el Km 396 con desvío en el Km 398, acceso a Valeria del Mar. Entre las zonas de Pinamar y Ostende”.

Las autoridades recomendaron circular con máxima precaución y respetar la señalización para evitar incidentes y la dispersión de la contaminación .

Inundación cloacal ruta 11 pinamar Klauffer

El operativo de emergencia en Pinamar

La Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada quedó a cargo de la remediación, tras una verificación técnica municipal. El municipio dispuso el corte total y coordinó con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para acelerar la reapertura.

Las maniobras de emergencia incluyeron limpieza de la vía, extracción de residuos y acciones para detener el derrame. La materia fecal sobre la calzada obligó a intervenciones inmediatas para proteger la salud pública.

El corte generó complicaciones significativas: muchos ingresaron a Pinamar por rutas alternativas o caminos internos, lo que derivó en largas filas y demoras para quienes llegaban desde Villa Gesell o se dirigían a Cariló y Valeria del Mar.

Cómo se desencadenó el incidente

El episodio se inició cerca de las 4, cuando el caño se rompió y el líquido saturó un canal cercano. Al no poder continuar su recorrido habitual, los efluentes rebalsaron sobre la ruta, anegaron la calzada y alcanzaron accesos a un hipermercado local.

Durante las primeras horas, el olor fue penetrante. Entre las 6 y las 7, automovilistas y peatones advirtieron cómo el agua contaminada se mezcló con barro y desechos, volviendo intransitable un amplio sector del asfalto. La circulación se interrumpió poco después, en pleno recambio de quincena turística.

De inmediato, personal técnico y agentes de seguridad vial desplegaron un operativo especial con señalización de emergencia y bloqueo total de accesos. La policía y móviles locales reforzaron los controles durante la mañana.

Al cierre principal de las tareas, se habilitó parcialmente la circulación hacia Cariló, Ostende y Valeria del Mar, mientras el resto de la traza permaneció bajo limpieza y control. El tránsito interno en Pinamar continuó operativo, aunque limitado por desvíos y trabajos en curso.

Los trabajos de saneamiento se intensificaron durante las horas siguientes. Equipos municipales y bomberos utilizaron mangueras de alta presión y maquinaria pesada para remover barro y residuos, aunque el drenaje lento dificultó el avance. El operativo se extendió hasta pasado el mediodía.

Voceros municipales indicaron que el operativo de seguridad y las tareas de saneamiento continuarán hasta que el desborde se retire por completo y se normalice la circulación en la zona afectada.