Peajes más caros para viajar a La Costa: subas de hasta 10% desde el inicio de 2026 + Seguir en









Los aumentos ya rigen en la autopista Buenos Aires–La Plata y en los corredores hacia la Costa Atlántica, con impacto directo en el costo de viajar en plena temporada.

Aumentaron los peajes en pleno inicio de temporada de verano Mariano Fuchila

Viajar a la Costa Atlántica bonaerense arrancó 2026 con un mayor costo: el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un incremento en los peajes de la autopista Buenos Aires–La Plata y de las rutas que conectan con los principales destinos turísticos del litoral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida comenzó a regir este fin de semana y contempla subas que van del 7% al 10%, según el tramo y la categoría del vehículo. El ajuste fue aprobado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense tras un pedido de la concesionaria AUBASA, en el marco del esquema de actualización tarifaria trimestral, informaron a la NA.

El aumento se definió a partir del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un índice que combina la evolución del Índice de Salarios (IS), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el INDEC. Desde la Provincia señalaron que este mecanismo busca reflejar de manera más precisa la estructura de costos de la empresa concesionaria.

Peaje Peajes Corredores Viales TelePASE Aumento Tarifa Ausa Aubasa El aumento se definió a partir del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un índice que combina la evolución del Índice de Salarios (IS), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mariano Fuchila Con la nueva tarifa, los automovilistas pueden llegar a pagar hasta $5.400 en hora pico en la autopista que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. En tanto, en los corredores hacia la Costa Atlántica, el valor máximo del peaje asciende a $7.000, en un contexto de fuerte movimiento turístico por el inicio de la temporada.

Nuevos valores de peajes AUBASA Sentido La Plata – CABA

Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 en hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 en hora pico (TelePASE)

Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 en hora pico (Manual) / $3.608 y $4.511 en hora pico (TelePASE) Sentido CABA – La Plata Peajes Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 en hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 en hora pico (TelePASE)

Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 en hora pico (Manual) / $1.486 y $1.857 en hora pico (TelePASE) Sentido Costa Atlántica Peajes Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (Manual) / $6.964 (TelePASE)

Peaje General Madariaga: $3.000 (Manual) / $2.924 (TelePASE)

Peaje Mar Chiquita: $3.300 (Manual) / $3.203 (TelePASE) El incremento vuelve a poner en agenda el impacto de los costos de viaje sobre el turismo interno, especialmente en uno de los momentos de mayor circulación del año hacia la Costa bonaerense.