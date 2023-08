Es abogado y reveló cómo evitar pagar un multa de tránsito

El video, que se transformó en viral rápidamente, ya cuenta con un millón de visitas y miles de likes, y en el mismo, el hombre contó que le llegó un infracción y que iba a utilizar su caso para explicarle a todos los usuarios cómo hacer el reclamo ante una situación de estas características.

“Pedí que se remitieran las actuaciones al juzgado de faltas de mi domicilio, esto tuvo muy buen resultado”, inicio previo al mail que envió para reclamar. Acto seguido, recibió la siguiente respuesta: “Estimado, su reclamo ha sido solucionado. El dominio no posee actas pendientes de resolución al día de la fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En ese sentido, Juan Manuel agregó que “enviar una multa para ser remitida que probablemente no se pueda cobrar no tiene ningún sentido para una administración” explicó y aclaró que este proceso puede llevarse a cabo siempre y cuando la multa se genere a más de 60 kilómetros del lugar de residencia.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, y algunos respondieron sorprendidos: “¡Fabuloso el dato!”, “Excelente y espero que sea así de fácil”. Como otro se mostraron enojados por no descubrirlo antes: “Como no te encontré hace un mes... ya pagué los 15 mil”. Mientras que un internauta completó a modo de reflexión: “Yo aprendí que para no pagar multas es mejor no cometerlas”.