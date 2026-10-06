Escándalo en Nordelta: allanaron a un vecino que disparó contra carpinchos + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en el barrio Los Alisos. La Policía secuestró un arma de aire comprimido y un pantalón que coincide con el utilizado en los videos.

Archivo. La Justicia investiga al vecino por presunto maltrato animal.

Las imágenes de un vecino de Nordelta disparando contra un grupo de carpinchos que se encontraba en el predio derivaron en una denuncia ante la Justicia y en un allanamiento en su vivienda. El hecho ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos y fue advertido por otros residentes del complejo.

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Tras lo ocurrido, la Policía Bonaerense realizó un procedimiento en el lote 90, donde secuestró un arma de aire comprimido. Durante el allanamiento también fue incautado un pantalón que coincide con el que utilizaba el hombre en los videos que comenzaron a circular entre los vecinos.

El sospechoso fue notificado de una causa por presunto maltrato animal. Según consta en las actuaciones, los disparos tenían como objetivo ahuyentar a los carpinchos que ingresaban al jardín de su propiedad.

La investigación en curso Las imágenes fueron incorporadas a la investigación luego de que se difundieran entre los residentes. En ellas se observa al hombre caminando por el borde de la pileta de su casa y apuntando en dirección a los animales. Los registros motivaron las primeras denuncias ante la administración.

El video que provocó la investigación por presunto maltrato animal. Desde Nordelta S.A. señalaron que realizaron “de forma inmediata” una denuncia para que la Justicia investigue lo ocurrido y que también informaron a la Dirección Provincial de Flora y Fauna. “Somos una ciudad que elige la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad”, aclararon desde Nordelta S.A. en un escrito compartido por el medio La Nación.

“Por otra parte, el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos. Es por ello que se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual”, adelantaron y sumaron: “La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.