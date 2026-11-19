Una investigación financiada por la NASA consiguió producir tubérculos nutritivos y aptos para el consumo en un terreno que imita las condiciones de la superficie lunar. El avance podría ser clave para alimentar a los astronautas de futuras bases espaciales.

La posibilidad de cultivar alimentos en la Luna está cada vez más cerca. Un equipo de científicos logró producir papas nutritivas en suelo lunar simulado , un avance que podría contribuir a la alimentación de los astronautas que integren futuras misiones y bases permanentes en el satélite natural de la Tierra.

La investigación, financiada por la NASA, demostró que los tubérculos pueden desarrollarse en un terreno que reproduce las características del suelo lunar, siempre que se le incorpore una cantidad suficiente de materia orgánica.

El estudio se centró en la variedad Modoc, una papa de maduración temprana, con piel roja y pulpa blanca. Los resultados mostraron que, con la combinación adecuada de nutrientes, su rendimiento puede igualar al de los cultivos terrestres.

El hallazgo cobra relevancia en un contexto en el que EEUU y China planean enviar astronautas a la superficie lunar durante los próximos años , con la intención de establecer bases de larga duración. Contar con una fuente local de alimentos será fundamental para sostener esas instalaciones, ante las dificultades y los costos de transportar provisiones desde la Tierra.

"Las papas aportan más calorías por unidad de superficie que muchos otros cultivos", explicó Aymeric Goyer, biólogo vegetal de la Universidad Estatal de Oregón y director de la investigación. También destacó su aporte de potasio, vitamina C y proteínas, además de su capacidad para generar saciedad.

Una investigación financiada por la NASA consiguió producir tubérculos nutritivos y aptos para el consumo en un terreno que imita las condiciones de la superficie lunar.

Cómo lograron cultivar papas en suelo lunar

El terreno de la superficie lunar se conoce como regolito: una combinación de roca triturada y polvo que, a diferencia de los suelos terrestres, carece de materia orgánica y nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos.

Para superar esa limitación, los investigadores incorporaron distintas proporciones de vermicompost, un material rico en nutrientes que se obtiene mediante la descomposición de residuos orgánicos por lombrices.

"El regolito lunar no contiene nitrógeno, por lo que ningún cultivo crecería sin un aporte adicional", señaló Goyer. Los experimentos confirmaron esa dificultad: las papas plantadas directamente en el simulante lunar prácticamente no desarrollaron raíces ni tubérculos.

En cambio, una mezcla con un 5% de vermicompost permitió cierto crecimiento. Los mejores resultados llegaron con una proporción del 30%: en esas condiciones, las papas alcanzaron un rendimiento idéntico al de las cultivadas en suelo terrestre, en un experimento realizado en Hermiston, Oregón. Los cultivos se desarrollaron en un invernadero, con luz solar y artificial, temperaturas de 22 grados durante el día y 18 grados por la noche.

Los investigadores determinaron que los tubérculos obtenidos son nutritivos y aptos para el consumo, aunque todavía no comprobaron su sabor: las muestras cosechadas fueron destinadas a análisis de laboratorio. Además, al utilizar macetas pequeñas, las papas pesaron alrededor de 10 gramos. El equipo ya trabaja en una segunda investigación con recipientes más grandes para obtener tubérculos de tamaño comercial.

El regolito también presenta otros obstáculos para la agricultura, como la presencia de metales pesados que pueden resultar tóxicos para las plantas. Según Goyer, la materia orgánica ayuda a reducir su disponibilidad y evita que los cultivos los absorban en cantidades excesivas.

Qué otros alimentos podrían cultivarse fuera de la Tierra

Las papas no son el único alimento que se estudia para desarrollar una futura agricultura extraterrestre. En marzo, otra investigación documentó el crecimiento de garbanzos en regolito lunar enriquecido con vermicompost. También existen experimentos con tomates, lechugas y leguminosas como la alfalfa.

Más allá de las futuras misiones espaciales, los resultados podrían tener aplicaciones en la Tierra. David Handy, biólogo espacial de la Universidad Estatal de Oregón y coautor del estudio, señaló que las tecnologías desarrolladas para cultivar en condiciones extremas podrían utilizarse en regiones con baja producción agrícola y dependientes del abastecimiento externo, como centros urbanos y comunidades desérticas.

La posibilidad de cosechar papas fuera de la Tierra ya había llegado a la cultura popular con Marte (2015), la película protagonizada por Matt Damon en la que un astronauta abandonado en el planeta rojo consigue sobrevivir cultivando sus propios alimentos.

Ahora, la ciencia dio un paso más hacia ese escenario. Y si las investigaciones continúan por este camino, las papas fritas, asadas y otros platos podrían integrar el menú de una futura base lunar. Según Goyer, la versatilidad de este cultivo permitiría preparar prácticamente cualquier receta, aunque bromeó con que el microondas sería una de las opciones más sencillas.