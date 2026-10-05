Investigan a un vecino de Nordelta que fue filmado disparando contra carpinchos + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió en el barrio Los Alisos y fue denunciado por otros habitantes. El caso reavivó el debate sobre la presencia de estos animales y las medidas que reclaman quienes viven en los barrios privados.

Un vecino de Nordelta fue filmado mientras disparaba contra un grupo de carpinchos.

La Justicia investiga a un vecino de Nordelta que fue registrado mientras disparaba hacia un grupo de carpinchos en el barrio Los Alisos. El episodio ocurrió el 17 de septiembre y fue denunciado por otros residentes, quienes aportaron las imágenes que permitieron identificar al hombre.

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Los videos fueron tomados desde otras viviendas y muestran al hombre en el jardín de su propiedad, con un arma en la mano, mientras apunta hacia el sector del lago donde estaban los animales. En una de las grabaciones se lo observa caminando junto a la pileta y realizando varios disparos.

Las primeras denuncias fueron realizadas por vecinos ante la administración del barrio el mismo día del episodio. Al día siguiente, la Asociación Vecinal Nordelta presentó una denuncia penal ante la Policía de la provincia de Buenos Aires para que se investigara lo ocurrido.

La investigación quedó inicialmente vinculada a un posible caso de maltrato animal, aunque también podrían analizarse otras cuestiones relacionadas con el uso del arma y las amenazas que algunos residentes dijeron haber recibido después de denunciar el hecho.

Video registrado por los vecinos de Los Alisos en Nordelta. El comunicado de la Asociación Vecinal Nordelta Desde la Asociación Vecinal Nordelta remarcaron que el uso de armas dentro de zonas residenciales representa un riesgo para quienes viven allí y señalaron que la protección de la fauna forma parte de las prioridades de la comunidad.

“Fueron vecinos del propio barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y la fauna, denunciaron inmediatamente lo ocurrido ante la guardia y el Tribunal de Disciplina”, indicaron desde la entidad. La organización también informó que realizó una denuncia penal el 18 de septiembre y que puso a disposición de la Justicia las imágenes y demás elementos vinculados con el caso. El debate por los carpinchos en Nordelta El episodio volvió a poner bajo la lupa la convivencia entre los habitantes de Nordelta y los carpinchos. Desde hace años existen posiciones enfrentadas entre quienes reclaman proteger a estos animales y quienes consideran necesario implementar medidas para limitar su presencia en los barrios privados. Según testimonios recogidos entre residentes, el hombre ya habría sido visto anteriormente efectuando disparos contra carpinchos. Esas versiones, al igual que la posible existencia de otros episodios similares, forman parte de los elementos que deberán ser corroborados durante la investigación.

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