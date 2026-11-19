Una modificación muy común en los autos puede traer problemas durante un control de tránsito y terminar en una sanción económica importante.

Los vidrios polarizados pueden ser motivo de infracción incluso cuando el vehículo tiene toda la documentación en regla.

Los vidrios polarizados son muy comunes en los autos, pero llevarlos demasiado oscuros puede terminar en una multa bastante costosa . En la provincia de Buenos Aires , los conductores pueden recibir una sanción durante un control de tránsito, incluso cuando tienen la VTV al día y el vehículo pasó la inspección sin mayores inconvenientes.

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Aunque se trata de una modificación habitual, la legislación argentina establece límites concretos sobre la transparencia de los cristales. Quienes no respeten estas condiciones se exponen a sanciones económicas y otras consecuencias.

Durante noviembre y diciembre de 2026, las multas por vidrios polarizados fuera de norma pueden alcanzar los $702.000 en territorio bonaerense , tomando como referencia la escala de sanciones establecida por la normativa nacional.

Las multas por llevar vidrios demasiado oscuros pueden alcanzar los $702.000 en la provincia de Buenos Aires.

El régimen contempla penalidades de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF) , mientras que el valor de cada una en Buenos Aires quedó establecido en $2.340 para el último bimestre del año.

Con estos valores, los importes de referencia son los siguientes:

multa mínima de 100 UF: $234.000

multa máxima de 300 UF: $702.000

El monto final depende de la infracción aplicada y de la autoridad competente. Además, las unidades fijas se actualizan periódicamente, por lo que estas cifras pueden cambiar durante los próximos meses.

La trampa de la VTV: por qué aprobar la revisión no te salva de un acta en la ruta

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores tiene que ver con la Verificación Técnica Vehicular. Muchos creen que, si aprobaron la inspección con los cristales polarizados, significa que pueden circular sin problemas.

Sin embargo, la VTV de la provincia de Buenos Aires permite aprobar vehículos con vidrios polarizados, aunque deja una observación en el certificado. Esto se aplica a los cristales laterales y traseros, ya que tener el parabrisas polarizado sí puede provocar el rechazo. Los vidrios espejados también son motivo de desaprobación.

La situación cambia durante los controles de tránsito. Si un agente detecta que la oscuridad supera los límites establecidos, puede labrar un acta aunque el conductor tenga la oblea vigente.

Por ese motivo, aprobar la inspección no significa que el polarizado esté permitido por la ley. Son dos cuestiones distintas que conviene tener presentes antes de salir a la ruta.

Tener la VTV aprobada no impide recibir una multa por el polarizado durante un control de tránsito. Freepik

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre el porcentaje de luz permitido

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 y su Decreto Reglamentario 779/95 establecen las condiciones de seguridad que deben cumplir los cristales de los vehículos.

En particular, la normativa determina dos porcentajes mínimos de transparencia:

parabrisas: debe permitir el paso de al menos el 75% de la luz

vidrios laterales y traseros: deben dejar pasar como mínimo el 70% de la luz

Estos porcentajes hacen referencia a la cantidad de luz que atraviesa el cristal, no al nivel de oscuridad que puede agregarse mediante una lámina.

Otro detalle importante es que algunos vehículos ya vienen con vidrios tonalizados de fábrica. Si posteriormente se les coloca una película demasiado oscura, la transparencia final puede quedar por debajo de los valores permitidos.

Cuántos puntos te descuentan de la licencia por infracción de cristales oscuros

Además de la sanción económica, el régimen nacional establece una quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir por circular con vidrios que incumplan las condiciones de seguridad exigidas.

Esta penalidad forma parte del sistema de scoring, que asigna inicialmente 20 puntos a cada conductor y contempla descuentos cuando se cometen determinadas infracciones. La reducción se aplica cuando la sanción queda firme, de acuerdo con el régimen correspondiente.

Perder cuatro puntos significa quedarse con 16, siempre que no existan otras faltas anteriores. Si un automovilista acumula infracciones hasta agotar su puntaje, puede quedar inhabilitado para manejar durante 60 días la primera vez.