La Matanza: un hombre murió de un infarto luego de discutir con su familia y pegarles con un palo

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y sucedió en medio de conflicto familiar por una presunta propiedad. En el video se observa se ve al hombre con un palo en la mano pegándole a varios parientes y luego cayendo al piso.

En el video se observa el momento en el que el hombre se acercó a una joven que estaba a unos metros de distancia con un palo en la mano, después de un cruce de palabras le pegó. Red Boing

Un hombre murió de un infarto luego de discutir con su familia y pegarles con un palo, en Rafael Castillo, partido de La Matanza. La pelea se habría ocasionado por la disputa de la propiedad de un inmueble, cuando se desvaneció y quedó acostado en la vereda.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Todo pasó en una casa ubicada en Ramón Lista al 1400 en el contexto de un conflicto familiar, según el sitio local Nacional de Matanza.

En el video se observa el momento en el que el hombre se acercó a una joven que estaba a unos metros de distancia con un palo en la mano, después de un cruce de palabras le pegó.

Un hombre discutió con su familia, le pegó con un palo a una joven y murió de un infarto Un joven se asomó para intervenir y también ligó un palazo en la cabeza. Después llegó otra familiar a la escena y el hombre también intentó pegarle con el palo. En ese momento lo abordaron para sacárselo y terminó arrodillado en el suelo. Acto seguido, se descompensó y quedó tendido boca arriba en la vereda.

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia al Nacional de Matanza, la víctima, identificada como Oscar, tenía antecedentes de salud, ya que había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca. Las primeras pericias indican que el hombre murió de un infarto provocado por la tensión que atravesó durante la discusión. Ahora, las autoridades trabajan para averiguar cómo se desencadenaron los hechos y determinar con precisión la causa de la muerte.

