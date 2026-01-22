Denunciaron al dueño de un supermercado chino por el abuso de una niña de 11 años en La Matanza

El episodio ocurrió en Villa Luzuriaga y quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio. La fiscalía investiga la denuncia mientras el acusado permanece notificado y con restricciones judiciales.

La difusión del video generó tensión en el barrio y un intento de ingreso forzado al local por parte de allegados a la menor.

La Justicia investiga una grave denuncia por abuso contra el propietario de un supermercado en Villa Luzuriaga de origen chino, luego de que una nena de 11 años relatara haber sido tocada de manera indebida dentro del local. El episodio ocurrió el martes pasado y fue registrado por las cámaras de seguridad del comercio, imágenes que hoy forman parte central del expediente.

Según la denuncia, la menor había ingresado al negocio acompañada por una amiga, también menor de edad, para realizar una compra. Mientras aguardaban en la zona de cajas, el comerciante —identificado por sus iniciales Y. L. — se dirigió a buscar un producto a las góndolas del fondo. Lo que sucedió luego quedó grabado en el sistema de videovigilancia.

De acuerdo con la secuencia incorporada a la causa, el hombre se acercó a las niñas con la mercadería, entregó el producto a una de ellas y luego tomó a la denunciante por el cuello, manteniéndola sujeta durante algunos segundos. La menor intentó apartarse, mientras su acompañante reaccionaba con nerviosismo. Tras el episodio, el acusado continuó con la atención habitual del local y les cobró la compra antes de que se retiraran.

Horas más tarde, la nena relató lo ocurrido a su madre, quien decidió radicar la denuncia policial al acceder al video. “Mi hija me dijo que el comerciante la había tocado”, explicó la mujer, quien sostuvo que, a su entender, el hecho constituye un abuso y debe ser investigado como tal.

La causa quedó a cargo de una fiscalía especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de La Matanza. En una primera instancia, la madre de la menor mantuvo una reunión con la fiscal interviniente, tras la cual se produjo un malentendido respecto del avance del expediente, situación que luego fue aclarada.

La difusión del video y la gravedad de la acusación generaron una fuerte reacción en el barrio. Vecinos y allegados a la familia de la menor se concentraron frente al supermercado para exigir explicaciones y medidas inmediatas contra el acusado. Con el correr de las horas, el clima se volvió tenso y un grupo intentó ingresar por la fuerza al local.

La intervención policial evitó que la situación derivara en agresiones físicas. Para resguardar su integridad, el comerciante fue trasladado preventivamente a una dependencia policial cercana, mientras continuaban las protestas. Durante los incidentes fue aprehendido un familiar de la denunciante, quien luego recuperó la libertad.

Situación judicial del acusado

Tras evaluar las primeras pruebas, la fiscalía resolvió no dictar una detención en esta etapa, aunque sí dispuso una serie de medidas restrictivas: el acusado fue formalmente notificado, tiene prohibido salir del país, debe fijar domicilio y no puede reabrir el comercio mientras avance la investigación.

La madre de la menor también señaló que el acusado habría intentado justificar su accionar alegando una supuesta sospecha de robo, versión que será analizada en el marco del proceso judicial. “En el video se ve claramente lo que pasó. Ahora esperamos que la Justicia determine responsabilidades”, afirmó.

La niña, según indicaron sus familiares, se encuentra contenida y aún no fue convocada a declarar. La investigación continúa en curso, con el análisis de las imágenes y la toma de nuevas testimoniales.