Una joven cercana a Yanina Latorre estafó a sus amigas y gastó u$s25 mil

El grupo de chicas que se juntaba con la estafadora comenzó a sospechar cuando, al reunir los resúmenes cada mes y al ver que no habían hecho semejantes compras, descubrieron que algo andaba mal: "Un día se juntaron las amigas, que son como 8, y contaron que a todas les habían cortado las tarjetas y que les había pasado lo mismo. Allí se dieron cuenta de que era una de ellas".

Una de las tantas damnificadas es una madre que, según la esposa de Diego, "le paga la cuota de la Facultad porque los padres no están bien económicamente".

Sobre la lista de qué gasto la mujer, se encuentran: ubers, vuelos, una noche en el Sheraton, ropa, carteras y lo más curioso; un par de anteojos que le regaló a una amiga con la tarjeta de esa misma chica.

Asimismo, salió a la luz la palabra de ella: "Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme".

Hasta el momento se desconoce si hay denuncias formales o si todo quedará en una anécdota.