La decisión generó polémica en diversos grupos sociales y países. Actualmente, existe una demanda pendiente de naciones cuyos objetos fueron sustraídos para ser exhibidos en museos de Europa.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido anunció que colaboraría con el sector para estudiar los posibles beneficios de cobrar a los visitantes.

El Reino Unido está considerando la posibilidad de cobrar entradas a los turistas que visiten algunos de sus museos más famosos. La propuesta suscitó críticas por parte de grupos y países defensores de la restitución de objetos sustraídos para su exhibición, mientras que los objetos en litigio siguen expuestos.

La entrada gratuita a los museos y galerías nacionales en la región fue introducida en 2001 por el exprimer ministro laborista Tony Blair, en un intento por hacer la cultura más accesible para todos.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido anunció que colaboraría con el sector para estudiar los posibles beneficios de cobrar a los visitantes internacionales en los museos nacionales, incluyendo cómo esto podría apoyar al sector artístico.

Sin embargo, la propuesta se enfrenta a una fuerte reacción en medio de crecientes llamamientos en todo el mundo para que los objetos sean devueltos a sus comunidades o países de origen. Aunque se hicieron esfuerzos para abordar esta cuestión de larga data, tanto los objetos como los restos humanos sustraídos durante la era colonial siguen conservándose en diversos museos de toda Europa.

Algunas reclamos sobre objetos que afectan al Museo Británico incluyen las esculturas del Partenón de Grecia, conocidas como los mármoles de Elgin o los bronces de Benín de Nigeria. El Museo Británico ha afirmado anteriormente que el valor de su colección reside en permitir que millones de visitantes comprendan las culturas del mundo y cómo están interconectadas.

La entrada gratuita a los museos y galerías nacionales en la región fue introducida en 2001 para hacer la cultura más accesible para todos.

Ghana, que tiene algunas vestimentas y otros objetos en instituciones británicas, afirmó que cobrar a los visitantes extranjeros por ver dichos objetos plantea cuestiones de "justicia", especialmente cuando las discusiones sobre la restitución siguen en curso, según sostuvo a Reuters el ministro de Asuntos Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa.

La propuesta, de aplicarse, sería "poco ética", afirmó por otra parte el vicepresidente de la comisión de reparaciones de la Comunidad del Caribe Eric Phillips, un bloque de 15 Estados miembros que incluye a Jamaica y Barbados. "¿Por qué tenemos que pagar para ver nuestro patrimonio?", se preguntó al respecto.

La organización Open Restitution Africa (Ora) señaló que los africanos y otras personas ya se enfrentan a barreras para acceder a los objetos sustraídos de sus países y conservados en museos occidentales, entre ellas los requisitos de visado y los costos de viaje. "La introducción de tarifas de entrada agrava aún más estas desigualdades", sostuvieron.

Un avión militar de Reino Unido sobrevoló espacio aéreo argentino sin autorización en su ruta hacia Malvinas

Un transporte militar A400M del Reino Unido protagonizó un incidente en el Atlántico Sur tras realizar una trayectoria sospechosa hacia las Islas Malvinas. El vuelo, que según registros satelitales pudo haber ingresado sin autorización en jurisdicción argentina, generó fuertes cuestionamientos por la nueva opacidad del trayecto y el silencio de las autoridades competentes.

El seguimiento aéreo indica que el avión con matrícula ZM413 llevó a cabo el vuelo RRR4000 desde Mount Pleasant hacia Montevideo el 12 de abril. Luego se le programó una nueva salida desde la capital uruguaya bajo el vuelo RRR4001, de acuerdo al medio Escenario Mundial,

Poco después de partir desde Uruguay, el avión interrumpió la señal que permite a los controladores civiles identificar su posición y rumbo. Esta desconexión del transpondedor ocultó el avance de la aeronave en los monitores habituales, transformando un vuelo rutinario en un movimiento sospechoso que captó de inmediato la atención de los especialistas.