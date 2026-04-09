El paso a paso para obtener un 50% de descuento en la VTV

La guía completa para acceder a uno de los trámites viales más importantes a mitad de precio.

Algunos conductores pueden acceder a un 50% de descuento en la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye uno de los trámites obligatorios más importantes para circular en regla en Argentina. Más allá de su carácter anual, la normativa vigente contempla beneficios arancelarios específicos que muchos conductores desconocen. Para abril de 2026, la reglamentación ratificó un esquema de bonificación que permite a determinados sectores acceder a una reducción del 50% en el valor del trámite , con el objetivo de promover la seguridad vial.

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La medida busca fomentar el mantenimiento preventivo del parque automotor, reducir riesgos en la vía pública y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio económico a grupos que cumplen determinados requisitos de antigüedad del vehículo , función social o nivel de ingresos.

La normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires establece criterios claros para acceder al arancel reducido. El beneficio alcanza a tres grupos principales:

Los vehículos particulares que tengan 20 años o más desde su fabricación pueden acceder automáticamente al descuento, siempre que estén radicados en territorio bonaerense y correctamente registrados en el padrón.

Esta medida reconoce que los vehículos más antiguos suelen implicar mayores costos de mantenimiento y busca evitar que el valor del trámite se convierta en un obstáculo para cumplir con la revisión técnica.

Vehículos destinados al transporte de pasajeros

También reciben el beneficio quienes utilizan el automóvil como herramienta laboral. El esquema incluye a:

Taxistas

Remiseros con habilitación municipal

Transportistas escolares

En estos casos, la reducción del arancel apunta a aliviar los gastos operativos de actividades esenciales para la movilidad diaria de miles de personas.

Jubilados y pensionados con ingresos limitados

El programa contempla además a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos. Esta medida reconoce el impacto del costo del trámite en los ingresos fijos y busca garantizar que este grupo pueda cumplir con la obligación sin afectar su economía.

Para acceder al descuento es fundamental presentar la documentación respaldatoria correspondiente al momento de realizar la verificación. Según el caso, las plantas pueden solicitar:

DNI del titular del vehículo

Cédula verde o azul

Comprobantes de haberes jubilatorios o pensiones

Licencias o habilitaciones de transporte de pasajeros

Documentación que acredite la antigüedad del vehículo

Si bien el procedimiento general es uniforme, algunas plantas verificadoras pueden requerir comprobantes adicionales, especialmente cuando se trata de beneficios vinculados a ingresos o actividad laboral.

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La VTV no solo es un requisito legal para circular: también cumple un rol fundamental en la prevención de siniestros viales, ya que certifica el correcto funcionamiento de frenos, luces, suspensión, neumáticos y otros elementos de seguridad.

Conocer las bonificaciones disponibles permite que miles de conductores bonaerenses cumplan con la normativa vigente, sin afrontar el costo completo, mantengan sus vehículos en condiciones seguras y eviten multas o sanciones por circular sin la verificación vigente.

En definitiva, el esquema de descuentos busca que la seguridad vial sea accesible para todos, promoviendo el cumplimiento del trámite y garantizando que más vehículos circulen en condiciones adecuadas.