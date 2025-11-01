Estas son las únicas personas que podrán acceder al bono de $70.000 de ANSES en noviembre 2025

De acuerdo al Decreto 751/2025, este se acredita de forma automática junto a los haberes y su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación.

Las prestaciones de ANSES aumentarán un 2,1%, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Comenzó noviembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondientes a este mes. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1% , correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, con el fin de mitigar la suba sostenida de precios, la entidad confirmó la entrega de un bono de ingresos adicional de $70.000 para un grupo de beneficiarios. A continuación, conocé los detalles.

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus titulares accedan a los bienes y servicios esenciales.

De esta manera, según lo establecido en el Decreto 771/2025 , publicado en el Boletín Oficial , lo recibirán los jubilados y pensionados que cobran la mínima , los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) , entre las que se incluyen las otorgadas por invalidez, por vejez y las destinadas a madres de siete hijos o más.

En este noviembre 2025, los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,64 ( $333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ( $266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva: $303.205,45 ($233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Cómo se cobra el bono de ANSES en noviembre

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma la continuidad del bono durante el próximo año, aunque no contempla aumentos en su valor.

Así, el requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $333.150,64. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $403.150,64 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

El extra se acreditará de forma automática junto con los haberes de cada beneficiario, según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y el calendario de pagos oficial de ANSES. No es necesario solicitarlo ni inscribirse, ya que el sistema identifica de manera directa a las personas que reúnen los requisitos.

Sin embargo, quienes deseen verificar si les corresponde o consultar el monto exacto pueden hacerlo ingresando al sitio web “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social; o comunicándose con el número telefónico 130, disponible las 24 horas.