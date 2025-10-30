Los requisitos por los cuales podrían quitarte la PNC de ANSES en noviembre 2025







El organismo previsional informó las condiciones para permanecer como beneficiario y cuanto cobran en el anteúltimo mes del año.

ANSES aclaró la información sobre los motivos por los que te podrían quitar la pensión.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece condiciones específicas para mantener el cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC). Los beneficiarios que incumplan ciertos requisitos o que permanezcan fuera del país por más de 90 días consecutivos podrían perder el derecho a percibir este beneficio en noviembre de 2025. Además, ANSES realiza controles periódicos para detectar irregularidades que derivan en la suspensión del pago.

El ajuste del 2,1% se aplica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo establecido por el Decreto 274/2024. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima.

ANSES billetes.webp Pensiones no contributivas: quiénes acceden Las Pensiones No Contributivas (PNC) están destinadas a grupos vulnerables que no cuentan con ingresos ni aportes previsionales. ANSES otorga este beneficio a tres categorías principales:

Personas con discapacidad : Aquellos que no pueden trabajar debido a una incapacidad física o mental.

Madres de siete o más hijos : Mujeres que dedicaron su vida al cuidado de sus hijos y no tienen otros ingresos.

Adultos mayores de 70 años: Personas que no cuentan con jubilación ni pensión y cumplen con los requisitos de residencia. PNC de ANSES: requisitos para acceder en noviembre Cada tipo de pensión tiene exigencias particulares que los beneficiarios deben cumplir:

Pensión por invalidez: Nacionalidad : Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país.

Edad : Tener menos de 65 años.

Ingresos : No percibir otra jubilación, pensión o prestación equivalente.

Menores : Si el beneficiario es menor de edad, el ingreso familiar no debe superar cuatro haberes mínimos.

Documentación adicional: Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, pueden solicitar requisitos extra. Pensión para madres de siete hijos: Nacionalidad : Ser argentina nativa, naturalizada con un año de residencia o extranjera con 15 años de permanencia en el país.

Ingresos : No tener ingresos propios ni beneficios previsionales.

Situación conyugal: Si está casada, el cónyuge puede ser jubilado, pero no debe cobrar una PNC. Pensión por vejez: Edad : Tener 70 años o más.

Residencia : Ser argentino naturalizado con 5 años de residencia o extranjero con 40 años en el país.

Ingresos : No contar con jubilaciones, pensiones ni otros ingresos.

Restricciones: No se otorga si la persona está privada de libertad o si el cónyuge ya recibe una PNC por vejez. Los beneficiarios pueden verificar el estado de su pensión, a través de Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social. En la sección "Mis Cobros", se detalla si el pago está asignado, el monto y la fecha estimada de cobro.

Monto de las PNC de ANSES en noviembre 2025 En noviembre de 2025, las Pensiones No Contributivas recibirán un ajuste del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. El monto actualizado para este mes es: Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $374.647,87).

