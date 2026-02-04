Estos son los montos de las multas 2026 en CABA y PBA y hay una que llega a los $3 millones + Seguir en









Los valores de las sanciones automovilísticas en febrero del 2026 tienen grandes diferencias, según la jurisdicción.

En febrero 2026, hay una infracción que puede costarte más de $3 millones.

Circular con el auto por las calles y rutas exige la mayor atención. En febrero 2026, los cuadros tarifarios de las multas de tránsito esperan la actualización que llegará el mes que viene y fijan montos elevados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia.

Aunque los esquemas son distintos en cada distrito, ambos toman como referencia el valor del combustible premium para definir los importes. Esto provoca que las sanciones puedan llegar a superar ampliamente el millón de pesos.

Multas.webp Multas CABA hasta marzo 2026 En territorio porteño, las penalidades se calculan a través de la Unidad Fija (UF), que equivale al precio del litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino. El valor actual es de $798,51 y se mantiene así hasta el 2 de marzo de 2026.

Con este dato, las infracciones más habituales quedan así:

Circular sin licencia: $40.000 .

No respetar la velocidad mínima: $56.000 .

Falta de cinturón de seguridad: $80.000 .

Uso del celular al volante: desde $80.000 , con duplicación si se escriben mensajes.

Pasar un semáforo en rojo: entre $239.000 y más de $1.190.000 , según la gravedad.

Estacionar en rampas o espacios reservados: $240.000. Estos importes rigen mientras no se disponga una actualización del valor de la UF.

Multas PBA hasta marzo 2026 En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija tiene un valor mayor. Desde enero, cada UF cuesta $1.807, cifra que se mantiene hasta marzo. El ajuste es bimestral y sigue el precio del combustible de mayor valor. Las sanciones más frecuentes alcanzan estos montos: Falta de seguro, patente o mal estacionamiento: entre $90.000 y $180.700 .

Uso del teléfono mientras se conduce: hasta $361.400 .

Cruzar un semáforo en rojo o no exhibir la documentación: puede superar los $900.000 .

Circular sin VTV: desde $542.100 hasta $1.807.000 .

Exceso de velocidad o alcoholemia positiva: Llega a $1.807.000. Los montos finales dependen de la gravedad y del criterio del juez interviniente. La infracción que puede costarte más de $3.000.000 La sanción más alta vigente se aplica en la Ciudad de Buenos Aires y corresponde a un exceso extremo de velocidad. Conducir a más de 140 km/h en cualquier vía urbana se castiga con un rango de 400 a 4.000 UF. Con el valor actual de la UF, la multa puede llegar a los $3.194.040, la cifra más alta actualmente. Además del impacto económico, esta falta suele implicar la posible inhabilitación para manejar. Las autoridades remarcan que a esas velocidades el riesgo de accidentes fatales se multiplica, por eso la penalidad busca desalentar esas conductas en la vía pública.

