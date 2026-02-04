Cómo hacer la recategorización del monotributo en ARCA antes de la fecha límite

Quienes no cumplan con esta obligación pueden recibir multas, ajustes retroactivos con intereses y hasta ser excluidos del régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) recordó que este jueves 5 de febrero finaliza el plazo para realizar la recategorización del Monotributo . El trámite es obligatorio para los contribuyentes que hayan registrado cambios en sus ingresos o en las condiciones de sus actividades durante el último año.

Desde el organismo advirtieron que no cumplir con el llamado puede generar multas , ajustes retroactivos con intereses y hasta la exclusión del régimen simplificado . Esta última situación obliga a pasar al Régimen General, con costos mucho más altos y mayores exigencias fiscales.

Para este período, hay que tener en cuenta que la recategorización se realiza con la tabla vigente desde febrero de 2026 , que ya incorpora un aumento del 14,29% en los topes de facturación. A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo con ARCA, deben realizar este trámite quienes, al sumar sus ingresos brutos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre , superaron o quedaron por debajo de los límites de la categoría en la que están inscriptos actualmente. Pero además, también están alcanzados aquellos contribuyentes que durante el año:

En eso de no cumplir con estos requisitos, el sistema de ARCA te mantiene automáticamente en la escala en la que estás sin necesidad de intervención. Tampoco están obligados a recategorizarse quienes aún no cumplieron seis meses desde el inicio de actividades , ya que continúan bajo las condiciones declaradas al momento del alta.

Recordá que si el organismo fiscal detecta inconsistencias, puede aplicar una recategorización de oficio, reclamar la diferencia no abonada con intereses y aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del componente previsional omitido.

Y si los ingresos superaron el tope máximo de la categoría K, la consecuencia es la exclusión del Monotributo y paso al Régimen General.

Cómo hacer la recategorización, paso a paso

El trámite es completamente digital y se realiza a través del sitio web o app móvil de ARCA. Solo está habilitado en dos momentos del año: enero (hasta los primeros días de febrero) y julio.

El primer paso es ingresar a la plataforma con tu CUIT y Clave Fiscal. Una vez dentro, accedé al menú de Monotributo y seleccioná la opción “Recategorizarme”.

El sistema muestra automáticamente la categoría actual y permite consultar las escalas vigentes, lo que facilita comparar los límites antes de continuar. Luego, solicita cargar la información correspondiente a los últimos 12 meses:

Monto total facturado

Uso o no de local comercial

Superficie afectada a la actividad

Consumo eléctrico, si corresponde

Provincia adherida al Monotributo Unificado, en caso de aplicar

Con esos datos, ARCA realiza el cálculo y propone una categoría sugerida. Es fundamental revisar los datos ingresados, ya que de eso depende el importe mensual a pagar en adelante. Si todo es correcto, confirmá el procedimiento.

El nuevo valor del monotributo comienza a regir a partir del mes siguiente y se puede descargar la credencial actualizada desde el mismo portal.

ARCA: escalas vigentes del monotributo