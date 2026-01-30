¡Ni se te ocurra prender un fósforo! El error que hoy te puede costar 6 millones de pesos

En el Parque Nacional Los Alerces se reactivaron varios focos de incendio debido a las altas temperaturas, la sequía extrema y los vientos fuertes.

Las multas varían entre los $400.000 y los $6.000.000 dependiendo de la gravedad de la infracción.

El Parque Nacional Lanín se encuentra en alerta máxima ante la proximidad de la temporada turística y la continua amenaza de incendios forestales en la Patagonia .

La Prefectura Naval Argentina y los guardaparques del área reforzaron los controles y recordaron que prender fuego fuera de los sectores habilitados puede derivar en multas de hasta 6 millones de pesos , además de denuncias penales en los casos más graves.

Las autoridades insisten en que, pese a la belleza de la región y la gran afluencia de visitantes, cualquier fogón fuera de los campings habilitados constituye un riesgo extremo para el ecosistema y la seguridad pública.

El Parque Nacional Lanín intensificó los operativos de control frente a la presencia de turistas y residentes que ignoran las prohibiciones vigentes . Los guardaparques informaron que se labran actas y se aplican sanciones que van desde $400.000 hasta 6.000.000 , dependiendo de la gravedad, la reiteración de la falta y los daños ocasionados al entorno natural.

Los lugares más sensibles donde se detectaron infractores incluyen la Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y la zona de Confluencia , áreas de alto valor ambiental y riesgo de incendios.

Las multas buscan proteger ecosistemas, infraestructura y vidas humanas, y en casos extremos, las denuncias se elevan al fuero penal.

Además, las autoridades recuerdan que la cooperación de turistas, prestadores de servicios y residentes es fundamental. Se pueden realizar denuncias aportando fotografías o videos de infracciones a través del teléfono del Parque (02972-427210).

Incendio Chubut

Cómo siguen los focos de incendio en la Patagonia

La situación de los incendios en la Patagonia continúa siendo crítica. En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se reactivaron varios focos debido a las altas temperaturas, la sequía extrema y los vientos variables que superan los 30-40 km/h.

Hasta ahora, el fuego afectó más de 10.000 hectáreas dentro del parque, mientras que en el total de la provincia hay 30.000 hectáreas comprometidas. En Río Negro, Neuquén y Santa Cruz se reportaron daños que superan las 16.000 hectáreas.

Para contener la expansión, se desplegaron más de 500 brigadistas y voluntarios, apoyados por el Ejército Argentino, la Gendarmería, la Prefectura Naval y bomberos voluntarios locales.

Se implementaron dispositivos de monitoreo aéreo y recorridas terrestres, mientras se establen guardias nocturnas especiales para proteger campings, complejos turísticos y viviendas particulares.

La navegación en lagos cercanos, como el Futalaufquen, se restringió temporalmente entre las 8 y las 18 horas para garantizar la seguridad de los turistas y facilitar las operaciones de control.

incendios chubut

Ante este contexto, los gobernadores de la Patagonia solicitaron al Congreso nacional la aprobación de una ley de emergencia ígnea, que permita coordinar la respuesta a nivel federal y garantizar suministros para enfrentar la magnitud de los incendios.

"El fuego no pide permiso, no pregunta qué jurisdicción es y no le pregunta tampoco al productor que perdió todo o al vecino que perdió su casa de qué religión o de qué partido político es. En este momento, donde hay una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias", señalÓ Ignacio Torres, gobernador de Chubut.