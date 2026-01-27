Desde enero de 2026, rige en la Provincia de Buenos Aires un nuevo esquema de multas de tránsito tras la actualización del valor de la Unidad Fija, el parámetro que define el monto de las sanciones. La modificación encareció de manera considerable el costo de infracciones habituales y elevó el techo de las penalidades económicas.
Costa Argentina: aumentan las multas de tránsito en toda la provincia de Buenos Aires
Con la nueva escala vigente desde enero, algunas infracciones ya superan los $900.000 y las faltas más graves pueden alcanzar cifras cercanas a los $2 millones.
La medida forma parte del mecanismo de ajuste periódico previsto por la normativa provincial y tiene impacto inmediato en conductores particulares y profesionales. Con el nuevo valor de referencia, varias faltas comunes pasaron a ubicarse en rangos que superan ampliamente los registros de meses anteriores.
Qué contemplan las sanciones más elevadas
Entre las infracciones más comunes figuran:
Cruzar semáforos en rojo
Circular sin la documentación obligatoria
No utilizar cinturón de seguridad o casco
Usar el teléfono celular durante la conducción
Estas conductas son sancionadas con multas que van de 100 a 500 Unidades Fijas, es decir entre $180.700 y $904.000.
El endurecimiento de las sanciones apunta a reforzar el cumplimiento de normas básicas de seguridad en rutas y zonas urbanas. Las penalidades más severas están reservadas para las infracciones consideradas de riesgo extremo como es el caso de las multas por exceso de velocidad que pueden alcanzar valores de $1.807.000.
En el mismo nivel se incluyen:
Circular sin la Verificación Técnica Vehicular
Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas
Transitar en contramano o hacerlo por la banquina
Para verificar el estado de las multas, el ingreso puede realizarse a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. La plataforma permite verificar multas por DNI o patente, acceder al detalle de cada acta y conocer las alternativas disponibles para el pago o la presentación de descargos. El control online y la actualización de valores refuerzan el esquema de fiscalización vigente.
