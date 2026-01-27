Costa Argentina: aumentan las multas de tránsito en toda la provincia de Buenos Aires + Seguir en









Con la nueva escala vigente desde enero, algunas infracciones ya superan los $900.000 y las faltas más graves pueden alcanzar cifras cercanas a los $2 millones.

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija y elevó de manera significativa el costo de las multas de tránsito.

Desde enero de 2026, rige en la Provincia de Buenos Aires un nuevo esquema de multas de tránsito tras la actualización del valor de la Unidad Fija, el parámetro que define el monto de las sanciones. La modificación encareció de manera considerable el costo de infracciones habituales y elevó el techo de las penalidades económicas.

La medida forma parte del mecanismo de ajuste periódico previsto por la normativa provincial y tiene impacto inmediato en conductores particulares y profesionales. Con el nuevo valor de referencia, varias faltas comunes pasaron a ubicarse en rangos que superan ampliamente los registros de meses anteriores.

multas de tránsito NA Qué contemplan las sanciones más elevadas Entre las infracciones más comunes figuran:

Cruzar semáforos en rojo

Circular sin la documentación obligatoria

No utilizar cinturón de seguridad o casco

Usar el teléfono celular durante la conducción Estas conductas son sancionadas con multas que van de 100 a 500 Unidades Fijas, es decir entre $180.700 y $904.000.

El endurecimiento de las sanciones apunta a reforzar el cumplimiento de normas básicas de seguridad en rutas y zonas urbanas. Las penalidades más severas están reservadas para las infracciones consideradas de riesgo extremo como es el caso de las multas por exceso de velocidad que pueden alcanzar valores de $1.807.000.

En el mismo nivel se incluyen: Circular sin la Verificación Técnica Vehicular

Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas

Transitar en contramano o hacerlo por la banquina Para verificar el estado de las multas, el ingreso puede realizarse a través del Sistema Oficial de Infracciones de Tránsito. La plataforma permite verificar multas por DNI o patente, acceder al detalle de cada acta y conocer las alternativas disponibles para el pago o la presentación de descargos. El control online y la actualización de valores refuerzan el esquema de fiscalización vigente.

