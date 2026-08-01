Cómo registrar y consultar tus aportes como empleada doméstica en ANSES

Conocé cómo verificar tu historia laboral, revisar si los aportes están al día y acceder a los beneficios previsionales y sociales.

Las trabajadoras de casas particulares pueden consultar sus aportes y su historia laboral desde Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES permite a las empleadas domésticas consultar sus aportes previsionales, verificar si el empleador realizó los pagos correspondientes y acceder a distintos beneficios sociales . Llevar un control de la historia laboral es fundamental para garantizar la cobertura de obra social, las asignaciones familiares y el futuro acceso a una jubilación.

El régimen de personal de casas particulares contempla diferentes categorías según la cantidad de horas trabajadas por semana y establece obligaciones específicas para los empleadores respecto del pago de aportes y contribuciones .

A través de Mi ANSES , las trabajadoras pueden revisar su situación registral, consultar los períodos aportados y confirmar que los pagos se encuentren correctamente acreditados .

El régimen de personal de casas particulares comprende a quienes realizan tareas de limpieza, mantenimiento y otras actividades domésticas en viviendas particulares . También incluye a quienes brindan asistencia personal, acompañamiento o cuidado no terapéutico de personas enfermas, mayores o con discapacidad .

La normativa contempla a todas las personas registradas bajo esta modalidad laboral, independientemente de la cantidad de empleadores que tengan. La registración es obligatoria y garantiza el acceso a derechos laborales, previsionales y de seguridad social .

Categorías de trabajo según las horas semanales prestadas

El régimen establece tres categorías de acuerdo con la carga horaria semanal. La primera corresponde a quienes trabajan menos de 12 horas por semana; la segunda, a quienes cumplen entre 12 y 16 horas; y la tercera, a quienes prestan servicios durante 16 horas semanales o más.

Esta clasificación resulta importante porque determina el monto de los aportes y contribuciones que debe realizar el empleador. Además, influye directamente en el acceso a determinados beneficios, como la cobertura completa de obra social y los aportes jubilatorios.

Aportes y contribuciones: ¿cómo saber si tu empleador está al día?

Las trabajadoras pueden verificar si los aportes fueron realizados correctamente ingresando a Mi ANSES con CUIL Y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la opción Trabajo ir a Historia Laboral y allí se encuentra el detalle de los períodos registrados y las contribuciones efectuadas.

Revisar periódicamente esta información permite detectar posibles faltantes o errores en los aportes. En caso de encontrar inconsistencias, es recomendable comunicarse con el empleador para regularizar la situación y evitar inconvenientes futuros al momento de tramitar beneficios previsionales.

Asignaciones Familiares en ANSES a las que pueden acceder las empleadas domésticas

Las trabajadoras de casas particulares registradas pueden acceder a distintas prestaciones administradas por ANSES, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada beneficio.

Entre las principales asignaciones se encuentran la Asignación por Maternidad, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social, destinadas a acompañar a las familias durante diferentes etapas.

Obra Social y Jubilación para empleadas domésticas: requisitos para estar 100% cubierta

Para contar con cobertura de obra social, los aportes deben alcanzar el monto correspondiente a la categoría de 16 horas semanales o más. Cuando el importe abonado es inferior, la trabajadora puede completar la diferencia por su cuenta o el empleador puede hacerse cargo de ese pago adicional.

En materia previsional ocurre algo similar. Para que los aportes computen plenamente para la futura jubilación, las contribuciones también deben alcanzar el mínimo exigido para esa categoría. Si no llegan al monto requerido, existe la posibilidad de completar la diferencia para mantener la cobertura previsional y asegurar el acceso al beneficio cuando se cumplan los requisitos de edad y años de aportes.